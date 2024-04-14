В Тюменской области из-за паводка начали эвакуировать жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки Ишим. Информационный центр правительства региона сообщил об эвакуации населениях двух деревень — Лайкова и Бутырки Ишимского района. Аналогичное сообщение опубликовано на странице районной администрации «ВКонтакте».

В сообщении регионального инфоцентра говорится, что 14 апреля местных жителей переселяют в пункты временного размещения. Областное управление Роспотребнадзора уточнило, что в Ишим прибыла автолаборатория для «оперативных исследований в зоне прогнозируемого подтопления».

Спасатели Ишимского района Тюменской областной службы экстренного реагирования вместе с аэромобильной группировкой МЧС России по Тюменской области развертывают водоналивную дамбу в Абатском районе для защиты автодороги Тюмень — Омск от затопления.

Заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов сообщил, что к контролю за паводковой ситуацией в регионе привлечена авиация, и проведенный облет «пока не выявил проблемных участков.

«Сейчас на реке Ишим в данных населенных пунктах обстановка спокойная, однако, по прогнозам, большая вода может прийти уже в ближайшие дни. Пункты временного размещения готовы принять граждан», — заявил он.

Глава Тюменской области Александр Моор 12 апреля провел совещание по предупреждению последствий паводка вместе с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым и министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. «Пока есть время, укрепляем дамбы и наращиваем их высоту, особое внимание — защите жилья, социально и стратегически значимых объектов», — писал он в своем телеграм-канале по итогам совещания.

По словам Якушева, в зоне наибольшего риска затопления находятся территории, которые уже пострадали от паводка в 2017 году, — Ишим, Ялуторовск, Упорово, Викулово и Абатский район.

«Подготовка защитных сооружений там идет полным ходом. Отсыпку дамб ведут на высоту большую, чем нас ориентирует Гидрометцентр. Мы мобилизовали нужное количество техники. Все работают, понимая, каким должен быть результат», — заверил полпред.

13 апреля Моор предупреждал, что региональному МЧС может понадобиться помощь местных жителей, у которых есть свои лодки.

В Тюменской области создан специальный сайт для информирования населения о ситуации с паводком. Там указано, что на 12 апреля в зоне риска подтопления в Ишимском районе находились населенные пункты семи сельских поселений — Ларихинское, Клепиковское, Плешковское, Равнецкое, Боровское, Шаблыкинское и Пахомовское.

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Сегодня, 14 апреля, на сайте сообщается о перекрытии автомобильной дороги Ишим — Маслянская между населенными пунктами Ишим и Плешково для возведения земляной насыпи, которая должна защитить от наводнения деревню Большой Остров.

По данным Росгидромета, пик паводка на реках Ишим и Тобол в Тюменской области ожидается 20 апреля. Еще 8 апреля в регионе по распоряжению губернатора был введен режим ЧС.

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Вода в реку Ишим поступает со стороны Казахстана, на севере которого сейчас тоже затоплены многие населенные пункты, включая Петропавловск. Наводнение затопило автодороги, соединяющие Казахстан с Тюменской областью, прекращено движение рейсовых автобусов по этому маршуту.