Суд на два месяца арестовал военнослужащего, избившего контрактников и применившего к ним электрошокер в военной части в Тыве, сообщает РИА Новости.

«Абаканский гарнизонный военный суд, рассмотрев ходатайство органа следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении военнослужащего на срок 2 месяца, то есть по 19 марта 2025 года включительно, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 3 статьей 286 УК РФ», — сказано в сообщении.

В сообщении суда уточняется, что, согласно версии следствия, 13 января, находясь на территории воинской части и исполняя обязанности должностного лица, младший сержант применил насилие в отношении военнослужащих той же воинской части. В частности, он безосновательно использовал резиновую палку и электрошокер, нанося удары.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Видео избиений появилось 19 января в телеграм-канале организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», которая надеялась привлечь к нему внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Запись затем распространили военные блогеры, а также опубликовал в своем канале руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

На видео двое военных в камуфляже с нарукавными повязками ВП кричат на двух других мужчин, при этом один из военных периодически избивает обоих дубинкой и приставляет им к разным частям тела электрошокер. Одну из своих жертв военные заставляют подняться с пола на ноги, мужчина поднимается, опираясь на трость, после чего получает удар сзади дубинкой и снова падает.

Запись датирована 16 января, местом обозначена в/ч 55115 Кызыла, где дислоцируется 55-я отдельная гвардейская горная мотострелковая бригада.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) позже сообщили, что военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу.

«В отношении него возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ЦВО, которое цитирует РБК.

Совместно с правоохранительными органами обстоятельства произошедшего выясняет комиссия Минобороны, передал военный журналист «Комсомольской правды» Александр Коц. Избивавшего он назвал «упырем в форме военной полиции».