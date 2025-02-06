В управлении Панамского канала заявили, что не отменяли транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал. Об этом говорится на странице управления в X.

«Ввиду распространенного Госдепом США объявления, руководство Панамского канала, наделенное полномочиями устанавливать транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал, извещает, что не вносило в них никаких корректировок», — сказано в сообщении управления канала.

Ранее представители Госдепа заявили, что панамские власти решили не взымать плату за проход через Панамский канал для судов, принадлежащих США.

Панамский канал протяженностью в 82 км был построен США в 1914 году и передан Панаме в 1999-м по решению американского лидера Джимми Картера «за один доллар».

В декабре 2024 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вернуть себе Панамский канал, если Панама не отменит «непомерно высокие пошлины и сборы» с военных и торговых американских кораблей. Панамские власти пообещали ответить на эти слова.

В другом посте американский лидер заявил, что Панамский канал является национальным достоянием США из-за его «критической роли в экономике и национальной безопасности» страны. По словам Трампа, безопасность в регионе важна для американской торговли и военных.

Bloomberg отмечает, что на Соединенные Штаты приходится примерно три четверти грузов, ежегодно проходящих через Панамский канал. Управление Панамского канала заявило ранее, что в 2024 финансовом году объект принес в казну Панамы $2,47 млрд долларов.