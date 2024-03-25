Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента признал криминального авторитета Салима Абдувалиева виновным по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 248 УК Узбекистана). Как сообщила пресс-служба ташкентских городских судов, Абдувалиев приговорен к шести годам колонии.

По сообщению пресс-службы, в связи с истечением срока давности суд освободил 73-летнего Абдувалиева от уголовной ответственности по статье о контрабанде (ч. 1 ст. 246 УК Узбекистана). Эта часть уголовного дела прекращена без решения вопроса о виновности согласно п. 1 ч. 1 ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса.

Стороны, не согласные с решением суда, могут подать жалобу или протест в городской суд, говорится в пресс-релизе.

Салим Абдувалиев, известный по прозвищам «Салимбай» и «Салимбойвачча» («Салим-богатей»), был задержан в декабре 2023 года. Как отмечает «Газета.uz», это произошло в рамках масштабных рейдов по выявлению и задержанию членов «уличных банд» и преступных групп по всему Узбекистану.

Сначала Абдувалиев был привлечен к уголовному делу в качестве подозреваемого по ч. 1 ст. 248 УК (незаконный оборот огнестрельного оружия), но затем дело было переквалифицировано на ч. 2 этой же статьи — те же действия, совершенные повторно или опасным рецидивистом.

С 2017 года Абдувалиев занимает должность заместителя председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана, а также возглавляет Ассоциацию спортивной борьбы. Его имя и фотография и сейчас указаны на сайте НОК, обращает внимание «Газета.uz».

Tengrinews.kz ранее называло Абдувалиева «одним из самых известных меценатов на постсоветском пространстве». Несколько лет назад посол США в Узбекистане в своих дипломатических переписках называл Абдувалиева «боссом узбекской мафии», утверждает издание. СМИ также называют Абдувалиева «криминальным авторитетом Узбекистана».