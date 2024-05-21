Власти США внимательно следят за реакцией Ирана на гибель разбившегося на вертолете президента Эбрахима Раиси: они надеются, что статус-кво в регионе сохранится, но все же опасаются эскалации ситуации. Об этом пишет Politico. Обозреватели турецкой Hürriyet при этом указывают на обстоятельства катастрофы, вызывающие подозрения.

По словам собеседников издания в Вашингтоне, пока шли поиски упавшего вертолета, высокопоставленные американские чиновники опасались, что Иран обвинит США и Израиль в «подстраивании» этой катастрофы — хотя не было никаких разведданных, позволявших строить какие-либо версии кроме плохих метеоусловий.

«Какое-то время вопрос о том, не начало ли это Третьей мировой войны, не казался безумным», — признал один из источников Politico.

По его словам, в воскресенье американские чиновники с тревогой ждали новостей из Ирана и задавались вопросом о том, как крушение вертолета может изменить ситуацию на Ближнем Востоке.

Накануне, 20 мая, на плановом брифинге глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что «Соединенные Штаты не сыграли никакой роли в этой катастрофе». По его словам, США продолжают следить за развитием событий в связи с этим «очень прискорбным инцидентом».

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер от лица президентской администрации выразил «официальные соболезнования» в связи со смертью Раиси.

«Поскольку Иран выбирает нового президента, мы подтверждаем нашу поддержку иранского народа и его борьбы за права человека и основные свободы», — сказал Миллер.

По его словам, 19 мая иранские власти обращались к США за помощью в поисках пропавшего вертолета. «Мы сказали, что будем готовы помочь — то же самое мы сделали бы по отношению к любому правительству в этой ситуации. В конечном итоге, в основном по логистическим причинам, мы не смогли предоставить эту помощь», — добавил представитель Госдепа.

Иранское госинформагентство IRNA сообщило, что причиной крушения вертолета Раиси стала техническая неисправность. Посол Ирана в Минске Алиреза Самеи утверждал, что в качестве основной версии рассматриваются неблагоприятные погодные условия.

Турецкая газета Hürriyet ставит эти версии под сомнение. Ее обозреватель Ханде Фират утверждает, что выбор вертолета для маршрута длиной 600 км «остается совершенно непонятным». Она также отмечает, что информация о метеоусловиях известна заранее, и поскольку из-за тумана видимость была практически нулевой, пилот попросту не должен был взлетать.

Фират задается вопросом о том, по одному ли маршруту летели два других вертолета с членами иранской правительственной делегации — и если нет, то почему. Кроме того, обозреватель пишет, что по правилам безопасности два высокопоставленных государственных деятеля — в данном случае президент и глава МИД — не должны были оказаться на одном борту, особенно с учетом того, что это был вертолет.

Последним пунктом, вызывающим большие сомнения, Фират называет техническое состояние вертолета. Журналист напомнила, что из-за санкций американские вертолеты, эксплуатируемые ВВС Ирана, обслуживаются по принципу реверс-инжиниринга с использованием комплектующих, скопированных с деталей уже имеющихся машин. «И здесь опять встает вопрос о том, насколько это безопасно», — подытожила она.

Ее коллега Абдулкадир Сельви указывает на отсутствие в СМИ данных о том, был ли вертолет Раиси оснащен прибором ELT (Emergency Locator Transmitters), который в непредвиденных ситуациях передает на ближайшие приемники сигнал бедствия на определенной частоте. Такими приборами, в соответствии со стандартами Международной организации ИКАО, должны быть оснащены все современные вертолеты.

По мнению Сельви, есть веские аргументы в пользу версии о том, что гибель Раиси могла быть результатом борьбы за власть внутри Ирана. Обозреватель пишет, что иранский президент являлся «одним из самых сильных» кандидатов на пост верховного лидера страны — преемника Али Хаменеи. «Однако группа, сплотившаяся вокруг аятоллы, хочет видеть преемником его сына Моджтабу Хаменеи», — отмечает Сельви.

Он обратил внимание и на то, что в том же вертолете погиб глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, который «считался претендентом на президентский пост вместо Раиси». «Если это было убийство, то оно могло быть совершено по принципу двух зайцев одним выстрелом», — рассуждает турецкий журналист.

Турецкая газета Türkiye утверждает, что Абдоллахияна вообще не должно было быть в президентском вертолете, и изменения в списки пассажиров якобы были внесены в последний момент буквально перед вылетом. Источники в Тегеране предположили в беседе с Türkiye, что Раиси могли «устранить» как наиболее вероятного преемника Хаменеи.

Сегодня, 21 мая, в иранском Тебризе проходит церемония прощания с погибшим президентом и другими высокопоставленными чиновниками, летевшими в том же вертолете. После этого тело Эбрахима Раиси перевезут в его родной город Мешхед, где оно и будет захоронено.