Покушение на заместителя акима (мэра) города Шымкента Руслана Берденова совершил руководитель муниципальной строительной компании ТОО «Тұрғын үй Шымкент» Ернар Жиенбай 1994 года рождения. Он выпустил в чиновника, который остался жив, но находится в тяжелом состоянии, пять пуль.

Покушение на Берденова произошло вечером 21 апреля около здания горадминистрации. Жиенбай стрелял из карабина марки «Сайга-12». Его задержали на месте.

Полиция Казахстана пока официально не комментирует мотивы нападения на высокопоставленного госчиновника. Известно, что компания Жиенбая занималась модернизацией и ремонтом многоквартирных домов в рамках государственных программ.

В казахстанских социальных сетях изначально появилась версия, что это было якобы связано с домогательством со стороны Берденова к жене нападавшего, однако ее опровергли как в акимате Шымкента, так и хорошо знавшие пострадавшего люди.

«В СМИ и социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что мотивом нападения на заместителя акима города Руслана Берденова якобы стали домогательства к жене нападавшего. Заявляем, что данная информация не соответствует действительности», — официально заявили в акимате Шымкента.

Учитывая, что в качестве депутата нижней палаты парламента Берденов был автором нескольких инициатив, усложнивших работу игорного бизнеса в стране, одним из мотивов могла рассматриваться и месть со стороны букмекеров.

Однако, по версии казахстанского блогера, друга и коллеги Берденова по партии Respublica, Бейбита Алибекова покушение может быть связано с попытками вице-мэра, назначенного на этот пост в феврале, навести порядок в строительном секторе третьего по величине города Казахстана с населением больше миллиона человек..

«Лично я думаю, что это может быть связано с наведением порядка в строительной сфере Шымкента, сомнительно, что букмекеры. Только сегодня было жесткое совещание на эту тему. Мне говорили, что Руслану поступали угрозы. Тот мотив, который форсят боты (домогательства — прим ред), явно не соответствует действительности», — написал в своем телеграмм канале г-н Алибеков.

В свою очередь в популярном казахстанском телеграмм канале Kozachkov offside его автор журналист Михаил Козачков выдвинул свою версию, которая также связана с профессиональной деятельностью Берденова, но основана на личных мотивах.

«По версии следствия, у подозреваемого возникла неприязнь к Берденову после совещания, прошедшего дней 10 назад, где они и познакомились. На этом мероприятии Жиенбай грубо разговаривал со своим руководством, в связи с чем, замакима сделал ему замечание и попросил покинуть встречу. Там же Берденов дал поручение проверить работу ТОО «Тұрғын үй Шымкент» и освободить руководителя компании от занимаемой должности», — написал Козачков. По его мнению, «видимо, Жиенбай решил отомстить и шел на дело явно не для того, чтобы напугать замакима».

«С собой стрелок взял 10 патронов, то есть возможно планировал убийство. Однако после трех выстрелов его нейтрализовал водитель Берденова, сбивший преступника автомобилем», — пишет автор канала Kozachkov offside .

Что касается состояния здоровья Берденова, то оно оценивается медиками, как стабильно тяжелое, пишет шымкентское издание Otyrar.. Сразу после ранения он был доставлен в городскую больницу Шымкента, где ему была сделана операция, длившаяся около 4 часов.

Оперирующими врачами был поставлен следующий диагноз: проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межреберных артерий и диафрагмы; гемопневмоторакс справа. Также диагностированы множественные проникающие ранения брюшной полости с повреждением печени, внутреннее кровотечение, множественные дробовые ранения правой почки, плеча и предплечья, наружное кровотечение. Зафиксирован плевропульмональный и геморрагический шок.

Илья Никитин