В Виннице 23-летний украинец расстрелял двух девушек — одна из них скончалась на месте, другая успела вызвать скорую, однако врачам не удалось ее спасти. Об этом пишет местный канал «Суспильне Винница». Украинское издание «Телеграф» со ссылкой на соцсети утверждает, что погибшие — блогерши, которые высмеивали россиян.

Пользователи соцсетей утверждают, что речь идет о стримерше Вере Пантере и ее подруге Наташе, известной под ником «Бандеровка». Как отмечает украинское издание «Телеграф», девушки регулярно проводили прямые эфиры в TikTok, где общались с россиянами, поддерживающими военную операцию на Украине, и «всячески над ними смеялись». При этом информация о личностях погибших официально не подтверждена, подчеркивает «Телеграф».

Сообщение о происшествии, которое произошло в одном из спальных районов Винницы, поступило в полицию 13 июня. Мужчина открыл стрельбу из пистолета, предположительно из-за конфликта с женой. В результате его 18-летняя супруга была убита, а ее 19-летняя подруга — ранена. Пострадавшая вызвала скорую, но не смогла самостоятельно открыть дверь медикам и полицейским, поэтому правоохранители попали в квартиру на третьем этаже через окно.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии — позднее она скончалась в больнице. Кроме того, правоохранители обнаружили тело стрелка на берегу реки Южный Буг. «Телеграф» пишет, что, по предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело п. 1 ч. 2 ст. 115 украинского УК («умышленное убийство»).

По сообщению «Телеграф», убийцу зовут Михаил Мазур. Он и его будущая жертва поженились 23 сентября 2023 года. Два года он Мазур участвовал в боевых действиях, пишет «Телеграф» со ссылкой на приятеля супружеской пары.

«Он ее очень ревновал, и из-за того, что он потерял побратимов, он очень мог быстро разозлиться. Воспринимал близко к сердцу все, что о нем плохо говорили», — приводит его слова издание.