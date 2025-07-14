На Москву и Подмосковье обрушились сильные ливни с грозами — затопило подъезды, пешеходные улицы и проезжие части. В крыши некоторых зданий попали молнии, в результате чего они загорелись. Что известно о погодном апокалипсисе — читайте в материале RTVI.

Затоплены улицы и подъезды многоэтажных домов

Днем 14 июля ливень с градом пришел в подмосковные Можайск и Долгопрудный, передает телеканал «Звезда». Как пишет «Осторожно, Москва» в Долгопрудном шел град «размером с горох». Вода заполонила дороги города — затоплены оказались проезжая часть и прилегающие к ней территории, отмечает МСК1.РУ.

Град также выпал в Истре, Солнечногорске, Троицке и других населенных пунктах. В то время как Строгино, Химки и Королев настигли тропический ливень и сильный ветер, который снес автомобили.

МСК1.РУ отметило, что на дорогах подмосковного Королева начали скапливаться большие лужи, поскольку ливневки не справляются с количеством воды, а с крыш начали течь мини-водопады. Кроме того, в городе затопило подъезд одного из жилых домов. По данным городского портала, уровень воды там почти достиг щиколотки.

«Осторожно, Москва» указывает, что в Королеве сильный поток воды льется из вентиляционных шахт и затапливает все 17 этажей многоэтажного дома. Также подъезд и лестничный пролет пострадали из-за ливня в Нахабино.

В Краснопресненском районе Москвы затопило вход в подъезд многоквартирного дома. «Я думаю, что подъезд тоже полностью затоплен, но дверь не рискуем открыть», — говорит местный житель.

Также затопило Дмитровское шоссе и улицы Красногорска, а в Хорошево-Мневниках под водой оказалась половина автомобиля такси. Также «плыть» пришлось водителям на Севастопольском проспекте и в Филевской пойме.

На северо-западе Москвы, на Живописной улице, дерево упало на контактную сеть, из-за чего временно изменен маршрут общественного транспорта, сообщили в Дептрансе. Ведомство отмечает, что обстановка на дорогах столицы остается стабильной и оценивается в четыре балла.

«На движение влияют погодные условия, низкие скорости, ремонтные работы, мелкие ДТП. <…> Будьте аккуратными: соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон во время движения», — призвали в Дептрансе.

Три дома вспыхнули после удара молнии

Днем 14 июля загорелся дом в подмосковной деревне Алексино под Истрой. Как сообщили подписчики телеграм-канала «Истра, буря, безумие», молния попала в роутер, он заискрил, из-за чего загорелся дом. По данным канала, люди успели спастись и забрали с собой часть животных, но три кота погибли.

В пресс-службе МЧС по Московской области уточнили MSK1.RU, что площадь возгорания в Истре составила 150 квадратных метров.

Молния также попала в частном доме в районе Кунцево. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, загорелся первый этаж. Телеграм-канал Shot пишет, что хозяин не пострадал — он эвакуировался до приезда спасателей.

Еще один частный дом загорелся деревне Ивонино в Одинцовском городском округе. «Осторожно, Москва» заявила, что пожар также, предположительно, произошел из-за удара молнии. В МЧС телеграм-каналу сообщили, что «за последние часы в службу поступает большое количество заявок о возгораниях».

Еще один пожар из-за удара молнии возник в Троицком округе. «Москва с огоньком» указывает, что это загорелась мансарда здания. Пожарным уже удалось локализовать огонь