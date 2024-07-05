Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил к пяти годам колонии общего режима полицейского по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что с августа 2022-го по март 2023 года инспектор отдела по вопросам миграции отдела полиции №1 управления МВД по Волгограду Потапов (его имя не называется) вместе с «иными лицами» организовал незаконное пребывание в регионе 588 граждан Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

По данным суда, Потапов и другие фигуранты дела вносили в уведомления о прибытии иностранного гражданина и трудовые договоры недостоверные сведения о принимающей стороне и работодателях.

Последними числились двое бизнесменов, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность, отмечается на сайте суда. За постановку иностранцев на учет Потапов получил 20 тыс рублей. Эти деньги у него конфискованы в доход государства.

Потапова признали виновным в организации незаконного пребывания иностранцев в России с использованием служебного положения (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК).

Полицейский частично признал вину. Помимо реального срока ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Потапов также три года не сможет занимать должности на госслужбе.

Вскоре после теракта в «Крокус Сити Холле», по делу о котором были арестованы иностранные граждане, президент России Владимир Путин заявил о необходимости «глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике». Он поручил МВД, правительству и администрации президента проработать этот вопрос. В конце июня за ужесточение миграционной политики высказался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.