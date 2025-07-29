Днем 29 июля в одной из квартир жилого дома Красноармейского района Волгограда произошел взрыв. В результате 14-летний подросток получил смертельные травмы, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

По версии следствия, взрыв произошел около 13:00 в многоквартирном доме, который расположен на Морской улице Красноармейского района. В момент трагедии родителей в квартире не было, подросток находился дома со старшим братом, который вызвал экстренные службы.

Возможной причиной произошедшего правоохранители называют детонацию боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Родственники и знакомые погибшего рассказали, что школьник состоял в поисковом отряде. Они предположили, что мальчик мог принести домой обнаруженный ранее «опасный предмет».

Следователи устанавливают детали произошедшего, назначены взрывотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

В конце июня сдетонировали боеприпасы, которые остались неразминированными в поле на территории военных складов в селе Большая Тура в 50 км от Читы. Причиной произошедшего стала загоревшаяся сухая трава.

Жители ближайших населенных пунктов рассказывали, что взрывы раздались около 14:00 по местному времени (8:00 по мск) 25 июня. Один из очевидцев насчитал около 50 «характерных хлопков». По словам собеседников «Читы.РУ», они были настолько сильными, что дребезжали стекла.

Место происшествия оцепили военные, в локализации пожара были задействованы самолеты Ил-76 и Бе-200, пожарные поезда и вертолеты, которые брали воду из ближайшей реки Ингоды.

К вечеру 25 июня пожар разгорелся, однако депутат Госдумы Андрей Гурулев заверял, что опасности для людей нет.

«Там нет такой великой опасности на данном этапе, там нет такого количества боеприпасов, поэтому спокойно живите. Понятно, что малоприятно слышать грохот и дымом дышать, но, к сожалению, такая ситуация», — объяснял он.

26 июня глава Карымского округа Алексей Сидельников рассказал Chita.Ru, что пожар на территории военных складов не увеличивается, а «внутри догорает». Позднее и.о. министра природных ресурсов края Павел Волжин предположил, что боеприпасы могли сдетонировать из-за жары — температура была 40 градусов.

«Очаг сам возник на территории военной базы. Это полностью ведомственная земля Министерства обороны. Туда не пускали ни МЧС, ни лесных пожарных, ни полицейских, никто не заходил. Есть версия, что возгорание произошло из-за самовоспламенения каких-то веществ, находящихся на территории, от сильной солнечной нагрузки», — заявил Волжин в разговоре с Chita.Ru.

При этом он отметил, что официальной версии произошедшего он не слышал, поскольку выяснить все детали инцидента — «задача Минобороны».