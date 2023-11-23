В восьми федеральных землях Германии 23 ноября прошли обыски в связи с расследованием в отношении так называемых «рейхсбюргеров» — участников правоэкстремистского движения «Граждане рейха», которое не признает легитимность ФРГ. Об этом сообщают прокуратура Мюнхена и телеканал ARD.

По данным мюнхенской прокуратуры, которая сыграла руководящую роль, обыски прошли в квартирах 20 человек, подозреваемых в причастности к преступному сообществу. По всей стране были задействованы 280 сотрудников правоохранительных органов, в том числе несколько подразделений специального назначения, передает ARD.

В центре обысков оказался Баден-Вюртемберг. Другими регионами, где были проведены обыски, стали Бавария, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн, Бранденбург, Гамбург и Нижняя Саксония.

Среди изъятых предметов — устройства хранения данных и холостой пистолет.

По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна, возраст подозреваемых — от 25 до 74 лет. Свои планы они обсуждали в телеграм-каналах, за которыми власти ФРГ следят с начала 2021 года.

Теории заговора и предложение «помощи»

Согласно заявлению прокуратуры, в телеграм-каналах «распространялись типичные для рейхсбюргеров тезисы и теории заговора», а с середины августа 2021 года предлагалась якобы «помощь» тем, кто пострадал от действий государства. Администратор телеграм-каналов выходил на связь с ведомствами по телефону и через электронную почту с целью принудить их к принятию решений в пользу членов объединения.

Главной целью было «дестабилизировать ФРГ и ее государственные учреждения и предотвратить или, по крайней мере, затруднить законные действия государства». Сотрудников ведомств «рейхсбюргеры» обвиняли в нарушении прав человека и военных преступлениях, оскорбляли, иногда угрожали смертью.

В декабре 2022 года в Германии провели масштабную операцию против «рейхсбюргеров», которых тогда обвинили в подготовке вооруженного захвата парламента и госпереворота. Заговорщики планировали привести к власти 71-летнего принца Генриха XIII из княжеского рода Ройс. В числе задержанных оказалась и россиянка Виталия Б.

В Кремле тогда заявили, что речь о внутреннем деле Германии. «Это скорее внутренние проблемы ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может», — сказал Дмитрий Песков.