В пресс-службе «ВТБ Арены» не смогли подтвердить RTVI информацию о том, что на базе концертно-развлекательного комплекса 6 сентября состоится концерт американского рэпера Канье Уэста. Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что артист посетил эту концертную площадку во время своего приезда в Москву.

«Нет никакой информации ни про его посещение, ни про планирующийся концерт», — заявил RTVI представитель пресс-службы «ВТБ Арены».

О том, что концерт Канье Уэста в Москве запланирован на 6 сентября, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на источники. По информации собеседников канала, рэпер приезжал в российскую столицу с целью выбора площадки для выступления.

По данным Baza, организаторы концерта Канье Уэста рассматривают две локации для готовящегося: «Лужники» и стадион «Динамо» («ВТБ Арена»). Телеграм-канал утверждает, что рэпер посетил обе площадки вместе с российским дизайнером Гошей Рубчинским.

Уэст отдал свое предпочтение «ВТБ Арене», однако окончательное решение по месту проведения концерта планируется принять в течение двух недель, пишет Baza.

О том, что в рамках своего визита в Москву Уэст планировал посетить площадки для своего потенциального концерта, в том числе «Лужники», ранее сообщила журналистка Ксения Собчак. В информационном центре «Лужников» 30 июня заявили, что сообщения о подготовке выступления американского рэпера на их арене являются фейковыми.

Британский таблоид The Sun со ссылкой на источник писал, что Канье Уэст «хочет сблизиться» с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «повысить шансы» на выступление в стране.

На фоне приезда Канье Уэста в Москву на различных онлайн-площадках появились объявления о продаже билетов на необъявленный концерт рэпера. В «Авито» сообщили, что удалили фейковые объявления.