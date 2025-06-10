Самолет Ан-2, у которого в Якутии сработал аварийный радиомаяк, нашли. Люди на борту живы. Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Евгений Перфильев в телеграм-канале.

«Самолет найден, все живы», — написал он.

10 июня ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил, что самолет Ан-2 с сотрудниками Авиалесоохраны не выходит на связь в Якутии. По предварительной информации, на борту находились пять человек: два пилота и три специалиста-наблюдателя.

Перфильев ранее писал, что в самолете сработал аварийный маяк воздушного судна, связь с экипажем отсутствовала. На поиски вылетел вертолет Ми-8 АК «Полярные Авиалинии» с тремя спасателями из Якутска.

5 июня вблизи села Новорепное Ершовского района Саратовской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, пилот госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии. СК начал процессуальную проверку. В правительстве региона уточнили, что, предварительно, самолет коснулся линии электропередачи, упал в поле и загорелся.