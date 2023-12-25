Исчезновение названия Эгейского моря, которое заметили пользователи картографического сервиса «Яндекс Карты», было вызвано технической ошибкой, рассказал RTVI представитель «Яндекса».

«Да, это техническая ошибка, которую уже исправили. Название будет отображаться в ближайшее время», — сказал он.

В компании пояснили, что подобная ситуация возникла из-за того, что мировая карта технически разделена на части «для удобства рендеринга».

«В районе Эгейского моря как раз стыкуются несколько таких частей. При обновлении схемы произошла техническая ошибка и географическое название на время пропало, потому что оказалось не в своей части и перекрыло острова», — добавил представитель «Яндекса».

По его словам, такие ошибки возникают «периодически», однако их удается быстро найти и исправить выявленный «баг».

О том, что «Яндекс Карты» не показывают название Эгейского моря, 25 декабря сообщил журналист Арсений Веснин в своем телеграм-канале. В опубликованном им ролике на карте показываются метки соседних Средиземного, Ионического, Адриатического и Мраморного морей, а над Эгейским текст не появляется. В то же время название моря выводится при нажатии на его территорию или при использовании поиска.

Летом 2022 года из «Яндекс Карт» были убраны границы государств. В «Яндексе» такое решение объяснили намерением размещать на карте больше элементов, характерных для физических-географических, а не политических карт — горных массивов, линий полярных кругов, водоемов и прочих природных объектов.