Размытость спутниковых снимков некоторых российских военных и гражданских аэродромов на «Яндекс. Картах» вызвана в том числе требованиями регуляторов. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе «Яндекса».

«Традиционно спутниковые снимки имеют разную детализацию. Это характерно для многих геосервисов с функцией спутниковых снимков. Это может быть обусловлено требованиями регуляторов или свойствами данных от поставщиков», — рассказали в компании.

О том, что «Яндекс. Карты» стали блюрить военные аэродромы, 6 ноября сообщили портал «Новости Рязани», а также «Медиазона»*. По данным издания, размытыми стали снимки аэродрома Чкаловск (Калининградская область), аэропорта Каменск-Уральский (Свердловская область), аэродрома Ртищево (Самарская область), авиабазы Дягилево (Рязанская область, аэродром Борисоглебск (Воронежская область), аэродрома Ханская (Адыгея) и других.

Кроме того, в заблюренными оказались спутниковые снимки гражданских аэропортов, например, во Владивостоке и Петрозаводске, говорится в материале.

Как выяснил RTVI, в «Яндекс. Картах», а также Google Maps блюрят не только военные аэродромы, но и гражданские объекты в разных странах.

В начале октября телеграм-канал «Взгляд человека в лампасах» писал, что на спутниковых снимках «Яндекс.Карт» демонстрируются «ключевые объекты российских Вооруженных сил», в том числе «ангары, склады и даже отдельные единицы техники и вооружений».

Военный телеграм-канал «Два майора» утверждал, что иностранные компании, которые передают «Яндексу» свои спутниковые снимки, «замазывают свои базы <…>, а вероятного противника не замазывают».

В июне в пресс-службе «Яндекса» сообщили RTVI, что «Яндекс.Карты» больше не показывают местоположение могилы оппозиционера Алексея Навального из-за требований Роскомнадзора. Эта метка отображалась на картах сервиса в начале марта.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов