«Яндекс.Карты» больше не показывают местоположение могилы оппозиционера Алексея Навального, которое обозначали после его похорон. В сервисе пояснили RTVI, что убрали метку по требованию Роскомнадзора.

«Объект не отображается на карте по требованию РКН», — заявили в пресс-службе «Яндекс.Карт».

На картах обычно указаны места захоронения известных людей, их также можно найти по фамилии и ключевым словам в строке поиска. Например, по запросу «Пригожин» сервис первым же результатом выдает точное расположение могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Место погребения Навального на Борисовском кладбище в Москве «Яндекс.Карты» пометили вскоре после его похорон, которые прошли 1 марта. На это тогда обратило внимание издание Daily Storm, заметив, что, «в отличие от других мемориалов, могилу Навального нельзя выделить на карте как отдельный объект».

В конце марта метки с могилой Навального на карте уже не было, но ее по-прежнему можно было найти с помощью встроенного поисковика.

На момент публикации этой статьи 19 июня место захоронения оппозиционера нельзя найти даже через поиск. По запросу «Навальный» на «Яндекс Картах» не выдают ни одного интересующего результата. По словам «Навальный могила», «могила Навального» сервис предлагает различные могилы и кладбища, среди них есть и Борисовское. То, что Навальный похоронен именно там, можно понять только по фотографиям могилы с его портретом, размещенным пользователями «Яндекс.Карт».

О смерти Навального Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу сообщило 16 февраля 2024 года. Это случилось в колонии особого режима №3 в поселке Харп за полярным кругом, где Навальный находился с декабря 2023 года в рамках 19-летнего срока по делу о «создании экстремистского сообщества». По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш*, в медицинском заключении, которое показали его матери Людмиле Навальной, указаны «естественные причины» смерти.

Члены семьи и соратники Навального называют его гибель убийством и возлагают вину на российское руководство. Вдова политика Юлия Навальная заявила, что считает Владимира Путина причастным к смерти мужа. В Кремле назвали ее слова «голословными» и «хамскими».

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов