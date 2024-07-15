В Ярославской области за привлечение добровольцев на военную службу по контракту будут выплачивать по 100 тыс. рублей. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

«Увеличиваем выплату за работу с контрактниками. Теперь за привлечение добровольцев на военную службу будем выплачивать 100 тысяч рублей, вместо 30 тысяч, как было прежде», — написал Евраев.

По его словам, для оформления выплаты доброволец, подписывая контракт, должен указать имя того, кто убедил его это сделать. Вознаграждение можно будет получить только после зачисления контрактника в воинскую часть, добавил глава Ярославской области.

Сами контрактники единовременно получат по 505 тыс. рублей, включая 195 тыс. рублей из федерального бюджета и 310 тыс. рублей из регионального.

На прошлой неделе вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за привлечение добровольцев в ряды ВС России ввели в Татарстане. Единовременную выплату контрактникам в республике повысили до 1,5 млн рублей.

Правительство Башкирии с 10 июля повысило до 1 млн рублей единовременную выплату тем жителям республики, которые готовы заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону проведения российской военной операции.

В начале июля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, подводя итоги первой половины 2024 года на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России, заявил, что за этот период контракты с Минобороны подписали около 190 тысяч человек. По его словам, в сутки в целом по стране подписывается около 1 тыс. контрактов.