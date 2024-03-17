Власти Южной Осетии обсуждают с Москвой возможность вхождения частично признанной республики в состав Российской Федерации, заявил глава южноосетинского парламента Алан Алборов в интервью РИА Новости.

По его словам, российская сторона продемонстрировала готовность рассмотреть конкретные предложения, и сейчас «все эти вопросы» обсуждаются «в тесной координации с Российской Федерацией с учетом двусторонних отношений и договоров».

Алборов подчеркнул, что вхождение Южной Осетии в состав России станет возможным в тот момент, когда стороны «совместно придут к этой мысли».

В 2023 году перед выборами президента Южной Осетии власти страны объявили, что намерены организовать референдум, чтобы узнать мнение населения о возможном присоединении к России. Но победивший по итогам голосования Алан Гаглоев, заняв президентский пост, заявил, что сначала проконсультируется с Москвой.

После этого референдум был отложен, однако директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончаров заверял, что Россия готова рассмотреть конкретные предложения Южной Осетии.

До этого, в 2022 году, в Кремле утверждали, что не намерены предпринимать какие-либо шаги для вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации. В то же время о своих претензиях на республику в очередной раз заявляла Грузия, выражая намерение вернуть эту территорию в свой состав мирным путем.

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О своей независимости Южная Осетия, до этого входившая в состав Грузинской ССР, объявила в 1992 году. В августе 2008 года для возвращения региона под свой контроль власти Грузии направили туда войска, которые начали обстреливать Цхинвал. Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, выпустил указ о начале спецоперации, в соответствии с которым в регион были направлены подразделения российских войск.

Вооруженный конфликт продолжался пять дней. После его заввершения, 26 августа, Медведев своим указом официально признал независимость Южной Осетии.

Летом 2022 года в интервью он заявил, что конфликт в Грузии 2008 года и нынешний конфликт на Украине — «это единый процесс и общий замысел, направленный против России». Запад и, прежде всего, США якобы хотят «раскачать ситуацию» в России «через соседей» — например, перед российско-грузинским конфликтом американцы «цинично» готовили армию Грузии, «накачивали их оружием», а также послали туда своих инструкторов, утверждал замглавы Совбеза России.