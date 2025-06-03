В Забайкальский край и Бурятию переброшены дополнительные силы для борьбы с лесными пожарами — 1139 сотрудников федеральной Авиалесоохраны и спецучреждений по охране лесов регионов, сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства.

В 11 регионах тушат 88 лесных пожаров, в тушении задействованы 3,8 тыс. человек, 575 единиц техники и 22 воздушных судна.

В трех регионах из-за пожаров введен режим ЧС — в Бурятии, Забайкалье и в Верхнебуреинском муниципальном образовании Хабаровского края. По данным МЧС, в Забайкалье действуют 54 пожара общей площадью почти 1 млн га. Рядом с населенными пунктами действует 13 пожаров, при этом угрозы распространения огня на поселки нет, отметили в ведомстве.

В Бурятии действуют 16 пожаров на 116 тыс. га. Значительную их часть планируется потушить на этой неделе, угрозы населенным пунктам нет. Тушение пожаров в регионе осложняется их действием на труднодоступных территориях, в том числе в горах и заболоченной местности. Там работы ведутся преимущественно вручную, рассказали в Авиалесоохране. К борьбе с огнем на таких территориях привлечены парашютисты и десантники.

Кроме того, в Забайкалье и Бурятии искусственно вызывают осадки для борьбы с лесными пожарами. 2 июня летчики провели такую работу на территории Витимского лесничества Бурятии. В Забайкалье самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» при помощи пиропатронов, содержащих йодистое серебро, искусственно усилил и вызвал осадки над пожарами в Тунгокоченском и Чернышевском лесничествах.

«Из-за длительного периода жары и дефицита влаги в крае леса сильно пересохли. Искусственно вызываемые и усиливаемые дожди снижают интенсивность горения кромки лесных пожаров. Также способствуют снижению пожарной опасности природных территорий», — пояснили в Минприроды региона.

В Забайкалье чрезвычайный класс пожарной опасности сохраняется в Читинском, Тунгокоченском, Хилокском, Карымском и Улетовском округах, а также в Чернышевском районе, сообщил губернатор Александр Осипов.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом число лесных пожаров снизилось почти на треть: с 1,76 тыс. до 1,13 тыс. Однако из-за «сложной климатической ситуации» они действуют на больших площадях, отметил глава региона. В Бурятии обстановка остается напряженной, но находится под контролем, сообщил губернатор Алексей Цыденов.

По прогнозам синоптиков, в июне и июле уровень пожарной опасности в обоих регионах остается высоким, отметили в МЧС. Ожидается, что в июле к регионам с высоким пожарным риском добавятся Якутия, север и центральная часть Хабаровская края и Камчатки. Ситуацию осложнит небольшое количество осадков.

Авиалесоохрана называет основными причинами пожаров человеческий фактор и грозы. По данным МЧС, в Забайкалье с начала года выявлено 99 виновников пожаров, в их числе 41 несовершеннолетний, возбуждено шесть уголовных дел. В Бурятии установили шестерых виновников лесных пожаров и 34 поджигателя сухостоя, возбуждено семь уголовных дел.