В зоне военной операции погиб украинский актер и игрок КВН Максим Нелипа, сообщила в соцсетях его жена.

По словам супруги актера, он погиб 12 мая во время выполнения боевого задания, других подробностей пока нет.

Максим Нелипа родился 16 октября 1976 в Киеве, окончил Киевский политехнический институт. Он был известен еще со времен КВН, а также работал ведущим телешоу «Проиграй миллион», «Подъем» и «Дизель-шоу».

В марте 2022 года Нелипа присоединился к Вооруженным силам Украины.

В феврале в зоне военной операции погиб украинский актер Алексей Самойленко. Он активно снимался в кино и играл на сцене театра. Среди его работ «Прогулка в пустоту» и «Доктор Вера».