«Грамота.ру» назвала «вайб» словом 2024 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала. В тройке лидеров также оказались слова «скуф» и «прилет».

Более 400 экспертов-филологов из разных городов России оценивали 11 слов, которые вошли в шорт-лист «Грамоты.ру». В результате «прилет» набрал 124 голоса, «скуф» — 229, а «вайб» — 256.

«Грамота.ру» трактует «вайб» как эмоциональное состояние или настроение, которое возникает при общении с кем-либо или контакте с чем-либо. В русском языке есть фонетически похожие ранее заимствованные слова, в их числе кайф, лайк, сайт и др., поэтому «вайб легко вошел в язык и образовал все падежные формы».

«У него уже имеется большое словообразовательное гнездо в русском языке: вайбовый, вайбик, завайбить. Широко используется в рекламе: пиво “летний вайб”, осенний вайб, новогодний вайб», — объясняет «Грамота.ру».

Помимо «вайба», «скуфа» и «прилета», в перечень кандидатов на слова года по версии «Грамоты.ру» были включены:

— абьюз («негативное длительное психологическое, а иногда и физическое воздействие на человека или группу людей, от манипуляции до насилия, которое наносит жертве существенный ущерб»);

— аскеза («методика достижения личных целей (в том числе довольно приземленных, например похудеть или получить повышение) путем самоограничения и самодисциплины»);

— инсайт («внезапное озарение, в результате которого человек находит решение какой-либо задачи»);

— нарратив («совокупность высказываний, отражающая определенное мировоззрение»);

— нормис («человек с обычными, среднестатистическими интересами и вкусам, не выделяющийся среди других; обыватель»);

— осознанность («полное присутствие в текущем моменте, положительно влияющее на психическое и физическое здоровье»);

— пов («указание на то, что нужно представить чью-то точку зрения на ситуацию (point of view, POV)»);

— сап («специальная доска для катания по воде, на которой плавают стоя, управляя движением с помощью одного длинного весла»).

При выборе слова года эксперты «Грамоты.ру» обращают внимание на новизну, актуальность и частотность слова, а также его освоенность языком (необходимо, чтобы устоялись форма и модель словоизменения).