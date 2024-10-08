Испытания российской терапевтической вакцины от рака стартуют в ближайшее время. Об этом «Ленте.ру» сообщил один из создателей препарата, директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина, кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков.

«Клинические исследования, вероятно, начнутся в ближайшее время. Они могут быть либо полноценными клиническими испытаниями, либо так называемыми исследованиями в рамках клинических исключений», — пояснил Косоруков.

По словам биолога, вакцину будут создавать индивидуально под каждого пациента на основе его генома и генома опухоли, а после операции она будет выполнять роль терапевтического средства. С 2025 года в России станет законным лечение пациентов такими персонализированными препаратами в случаях, когда невозможно провести полноценные клинические исследования.

Косоруков отметил, что вакцину нельзя рассматривать как «чудодейственное средство, которое может вылечить все», однако она даст «большой шанс на продление жизни» нескольким тысячам человек. По словам биолога, препарат будет эффективен только при определенных видах онкологических заболеваний.

«Пока что это ограниченный список заболеваний — например, меланома. В будущем туда могут войти рак легкого, некоторые виды рака ЖКТ и, возможно, рак почки», — отметил Косоруков.

Специалист также пояснил, что для подтверждения эффективности вакцины необходимо проводить ее отдельные испытания для каждого из этих видов рака. Разработчики препарата намерены выполнить эту работу в кратчайшие сроки.

Косоруков при этот добавил, что предсказать, какое новообразование появится у конкретного человека, невозможно, поэтому вакцина не предотвратит рак. Однако уже после обнаружения опухоли медики смогут определить его особенности и, получив эти генетические данные, создать вакцину индивидуально под пациента.

По словам биолога, вакцина будет направлена на борьбу с рецидивом, то есть на профилактику повторного развития опухоли.

«Наша цель — максимально увеличить безрецидивный период», — отметил он.

Кроме того, как пояснил медик, вакцинация поможет бороться с метастазами. Ожидается, что применение препарата замедлит их рост.

14 февраля президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий рассказал, что страна вплотную подошла к созданию вакцин против рака и разработке иммуномодулирующих препаратов нового поколения.

Глава государства допустил, что препараты, о которых он говорит, уже в скором времени будут «эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии».

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов, комментируя заявление президента, пояснил RTVI, что ни для кого не секрет, что подобные разработки идут уже давно. Но, по его словам, невозможно создать единое универсальное лекарство или вакцину от рака, поэтому в этом случае возможен лишь совокупный набор препаратов или методов лечения.