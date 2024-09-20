Находящийся в бакинской тюрьме миллиардер и бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Арцах) Рубен Варданян заявил, что его действия продиктованы «заботой о судьбе Арцаха и его народа». Такое заявление он сделал в ответ на вопрос премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, кто и зачем «командировал» миллиардера в Карабах.

АрмИнфо пишет, что Пашинян говорил о судьбе Варданяна на пресс-конференции, которая прошла 31 августа в Ереване. Отвечая на вопрос об армянах, находящихся в азербайджанских тюрьмах, Пашинян упомянул экс-госминистра НКР и спросил: «Как получилось, что Рубен Варданян отказался от российского гражданства? Кто ему посоветовал или поручил пойти на этот шаг? Кто его в этом смысле направил, командировал в Армению, кто его командировал в Нагорный Карабах, с какой целью, с какими гарантиями, с какими заверениями, с какими обещаниями?… Хотим мы ответов на эти вопросы или нет?» Пашинян добавил, что речь идет о «действительно серьезной проблеме», с которой Армения имеет дело.

Варданян написал в своем телеграм-канале, что «каждый человек думает о действиях другого, исходя из моделей и принципов своей жизни». Он указал, что эти вопросы Пашинян мог задать во время их последней встречи в ноябре 2022 года.

Ранее Варданян представил армянскому премьеру три основных пункта, которых придерживался в своей деятельности:

— не вмешиваться в политику Армении,

— заниматься благотворительностью вне зависимости от отношений с властями Армении, поскольку «мы это делали и делаем для народа»,

— судьба Нагорного Карабаха как единственное условие изменения этих подходов.

Своей главной задачей и гуманитарной миссией Варданян назвал «помощь людям». Он подчеркнул, что события 2020 года и «сохраняющиеся угрозы в отношении Арцаха» стали для него «поворотным моментом».

«Начиная с этого времени, все мои действия продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа», — пояснил Варданян.

Чем известен Рубен Варданян

Рубен Варданян — российский миллиардер армянского происхождения. Он родился в Ереване 25 мая 1968 года, где окончил школу. Затем поступил экономический факультет МГУ, который окончил с отличием. После первого курса отслужил в армии.

В 1991 году Варданян месте с американцем Петером Дерби создал брокерскую компанию «Тройка Диалог», которую в 2011 году продал Сбербанку за $1,4 млрд. В России входил в советы директоров нескольких российских компаний, в том числе АвтоВАЗ, КамАЗ и НОВАТЭК. Один из учредителей Школы управления Сколково и основатель школы UWC Dilijan College в армянском Дилижане.

Во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году Варданян опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом вмешаться в ситуацию.

«Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто бы помогла, чтобы Россия поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас, для россиян. Не для армян, не для Армении, а для всего российского народа, потому что локальный конфликт в Карабахе — это геополитическая бомба замедленного действия, которая взорвется», — говорилось в заявлении.

В сентябре 2022 года Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах. С ноября 2022 по февраль 2023-го он занимал должность госминистра непризнанной республики.

Осенью 2023 года Рубена Варданяна задержали при попытке выехать из Карабаха в Армению. Это произошло после того, как Азербайджан объявил о военной операции в непризнанной республике, по итогам которой она прекратила свое существование. Азербайджанская служба госбезопасности сообщила, что экс-госминистру непризнанной республики предъявлено обвинение по трем пунктам: в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и в незаконном пересечении границы. Сейчас Варданян находится под арестом.