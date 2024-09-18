Взорвавшиеся пейджеры участников ливанской группировки «Хезболла» могли быть оборудованы устройствами самоликвидации, заявил RTVI депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Он предположил, что функция самоликвидации нужна, чтобы противник, если пейджер попадет к нему в руки, не мог разобраться в его внутреннем устройстве и таким образом получить возможность перехватывать сообщения.

«Если есть система дистанционного взрывания, то можно как-то разобраться в работе этой системы и выяснить, каким кодом она включается. Насколько мне известно, там вряд ли были обычные аккумуляторы. Аккумуляторы от обычных пейджеров вряд ли могли взорваться с такой силой. Скорее всего, это действительно нечто связанное с самоликвидацией», — считает Вассерман.

Депутат сомневается, что эту историю стоит проецировать на безопасность использования средств связи в России и на Западе, поскольку «если речь идет об обычных бытовых устройствах, то известно, с какой силой они взрываются — к сожалению, такие случаи бывают нередко, но таких последствий вроде бы не бывает».

Массовая детонация пейджеров «Хезболлы»

По последним данным, в батареи пейджеров членов «Хезболлы» была заложена взрывчатка PETN (пентаэритриттетранитрат) в количестве от 20 до 56 граммов, а детонация осуществлена дистанционно. Власти Ливана уже возложили ответственность за случившееся на Израиль, уточнив, что считает организатором атаки израильскую разведку «Моссад». «Хезболла» назвала подрыв пейджеров «бойней в отношении ливанского народа» и пригрозила Израилю жестким ответом.

Взорвавшиеся пейджеры были изготовлены европейской компанией ВАС под тайваньским брендом Gold Apollo, на который она имеет лицензию. Партию из 5 тысяч устройств ввезли в Ливан еще в начале 2024 года, после чего ими начали пользоваться члены «Хезболлы». Они предпочитают пейджеры в качестве средства связи, чтобы израильская разведка не могла отслеживать их по GPS.

Портал Axios утверждает, что решение о массовом подрыве пейджеров было принято в начале недели на встречах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его правительства, включая министра обороны Йоава Галанта. По данным израильского издания Walla, Галант якобы звонил своему американскому коллеге Ллойду Остину незадолго до начала взрывов, чтобы предупредить о проведении операции, но не делился информацией о ее деталях.

Walla пишет, что подрыв пейджеров был запланирован «Моссадом» как способ временно нейтрализовать «Хезболлу» в случае проведения масштабных боевых действий, чтобы ЦАХАЛ получил преимущество для атаки. Однако, по данным портала, в последнее время израильская разведка начала опасаться, что члены ливанской группировки что-то заподозрят, поэтому было решено провести операцию в ближайшее время.

Ливанский Минздрав сообщил, что в результате взрывов пострадали около 2,8 тысяч человек, среди которых есть дети. Примерно 200 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 500 членов «Хезболлы» лишились зрения. Погибли по меньшей мере девять человек, включая восьмилетнюю девочку. Находившийся в Бейруте иранский посол Моджтаба Амани получил серьезные травмы, потеряв один глаз и повредив второй.