ЛДПР 6 марта вносит проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Соавтор документа, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в беседе с RTVI отметил, что помилование предлагается распространить и на участников СВО.

То, что Госдума не проводила амнистию с 2015 года, — это «плохо», ее «надо проводить чаще», даже пусть с учетом того, что сейчас идет СВО, сказал депутат.

«Многие из мест лишения свободы или те, кто подвергся уголовному преследованию, смог заключить контракт и уйти воевать. Но есть инвалиды, есть женщины, есть несовершеннолетние, те, кого можно было бы амнистировать, есть те, кто не стал подписывать контракт с Минобороны и находится в местах лишения свободы, или у него есть уголовное наказание, не связанное с лишением свободы. Госдума, имея право на объявление амнистии, должна чаще им пользоваться», — сказал Нилов.

Ранее свой проект амнистии в Госдуму внесли члены фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков рассказал RTVI, что «амнистия по грубым расчетам коснется 230 тыс. — 250 тыс. человек», процедуру помилования предлагается завершить в течение шести месяцев.

Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Нилов в беседе с RTVI уточнил, что оба документа хоть и частично пересекаются, но все же они разные, потому что ЛДПР начала работу достаточно давно.

«Да, в обоих проектах амнистии много общего, потому что за основу было взято то, что было принято 10 лет назад. Но в связи с новыми обстоятельствами мы предложили распространить амнистию на новые социальные группы, включая и задействованных в СВО, и посмотреть ряд других статей. Речь идет о нетяжких преступлениях, об отдельных категориях граждан. Наш текст и коммунистический отличаются, может быть, незначительно, потому что мы работаем в рамках одной и той же правоприменительной практики, но в целом подходы во многом схожи, но есть и различия», — рассказал Нилов.

При этом он уточнил: в ЛДПР не против, чтобы появлялись проекты амнистии под авторством депутатов разных фракций парламентских партий.

«Жириновский в 1993 году был инициатором первой в России политической амнистии, и позже мы очень часто вносили свои предложения. И пусть потом появлялись проекты под другим авторством, главное, что это касалось наших граждан. И сегодня мы будем только приветствовать, если будет какой-либо межфракционный документ или другой субъект права законодательной инициативы предложит свою версию, и пойдет документ на принятие. Важна конечная цель», — отметил Нилов.

Проект амнистии, разработанный ЛДПР, предлагает распространить ее на впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества.

Кроме того, депутаты предлагают помиловать тех, кто проходили военную службу за рубежом в период ведения там боевых действий, а участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Амнистию предлагается также применить к несовершеннолетним, престарелым, инвалидам, беременным женщинам, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, онкологическим больным.

Этим же категориям лиц предлагается сократить срок наказания, если они осуждены за умышленные преступления на более длительные сроки, превышающие пять лет лишения свободы.

Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Помимо этого, проектом предусматривается освобождение от наказания осужденных, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания. Под действие амнистии подпадают осужденные условно, осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, осужденные, отбывание наказания которым отсрочено, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил RTVI, что никаких решений о проведении в 2025 году амнистии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не было. Последний раз заключенных освобождали в честь Победы в 2015 году.