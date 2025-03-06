ЛДПР 6 марта вносит проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Соавтор документа, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в беседе с RTVI отметил, что помилование предлагается распространить и на участников СВО.

То, что Госдума не проводила амнистию с 2015 года, — это «плохо», ее «надо проводить чаще», даже пусть с учетом того, что сейчас идет СВО, сказал депутат.

«Многие из мест лишения свободы или те, кто подвергся уголовному преследованию, смог заключить контракт и уйти воевать. Но есть инвалиды, есть женщины, есть несовершеннолетние, те, кого можно было бы амнистировать, есть те, кто не стал подписывать контракт с Минобороны и находится в местах лишения свободы, или у него есть уголовное наказание, не связанное с лишением свободы. Госдума, имея право на объявление амнистии, должна чаще им пользоваться», — сказал Нилов.

Ранее свой проект амнистии в Госдуму внесли члены фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков рассказал RTVI, что «амнистия по грубым расчетам коснется 230 тыс. — 250 тыс. человек», процедуру помилования предлагается завершить в течение шести месяцев.

Нилов в беседе с RTVI уточнил, что оба документа хоть и частично пересекаются, но все же они разные, потому что ЛДПР начала работу достаточно давно.

«Да, в обоих проектах амнистии много общего, потому что за основу было взято то, что было принято 10 лет назад. Но в связи с новыми обстоятельствами мы предложили распространить амнистию на новые социальные группы, включая и задействованных в СВО, и посмотреть ряд других статей. Речь идет о нетяжких преступлениях, об отдельных категориях граждан. Наш текст и коммунистический отличаются, может быть, незначительно, потому что мы работаем в рамках одной и той же правоприменительной практики, но в целом подходы во многом схожи, но есть и различия», — рассказал Нилов.

При этом он уточнил: в ЛДПР не против, чтобы появлялись проекты амнистии под авторством депутатов разных фракций парламентских партий.

«Жириновский в 1993 году был инициатором первой в России политической амнистии, и позже мы очень часто вносили свои предложения. И пусть потом появлялись проекты под другим авторством, главное, что это касалось наших граждан. И сегодня мы будем только приветствовать, если будет какой-либо межфракционный документ или другой субъект права законодательной инициативы предложит свою версию, и пойдет документ на принятие. Важна конечная цель», — отметил Нилов.

Проект амнистии, разработанный ЛДПР, предлагает распространить ее на впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества.

Кроме того, депутаты предлагают помиловать тех, кто проходили военную службу за рубежом в период ведения там боевых действий, а участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Амнистию предлагается также применить к несовершеннолетним, престарелым, инвалидам, беременным женщинам, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, онкологическим больным.

Этим же категориям лиц предлагается сократить срок наказания, если они осуждены за умышленные преступления на более длительные сроки, превышающие пять лет лишения свободы.

Помимо этого, проектом предусматривается освобождение от наказания осужденных, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания. Под действие амнистии подпадают осужденные условно, осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, осужденные, отбывание наказания которым отсрочено, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил RTVI, что никаких решений о проведении в 2025 году амнистии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не было. Последний раз заключенных освобождали в честь Победы в 2015 году.