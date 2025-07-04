Россия стала первой страной в мире, которая официально признала власть талибов в Афганистане. Незадолго до этого Москва исключила «Талибан» из списка запрещенных террористических организаций. Что про официальное признание Россией Исламского Эмирата Афганистана пишут в мировых СМИ — в подборке RTVI.

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, которым управляет движение «Талибан», спустя почти четыре года после прихода к власти этого противоречивого режима.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила в пятницу, что Китай приветствует последние события в отношениях между Россией и временным правительством Афганистана.

«Будучи традиционно дружественным соседом Афганистана, Китай всегда считает, что Афганистан не должен быть исключен из международного сообщества», — сказала Мао на брифинге, когда ее попросили прокомментировать то, что Россия стала первой страной, официально признавшей временное правительство.

Россия стала первой страной, признавшей правительство «Талибана» в Афганистане. Несмотря на слабые признаки расширения сотрудничества с такими странами, как Китай и Индия, Афганистан остается в значительной степени изолированным с тех пор, как талибы захватили власть почти четыре года назад.

Талибы хвалят «смелое решение» России признать их власть в Афганистане.

Россия стала первой страной, официально признавшей «Талибан». Хотя другие страны, включая Китай, Казахстан и Узбекистан, приняли у себя дипломатов исламистской группировки, что приближает эти государства к полному дипломатическому признанию исламистского правительства.

«Би-би-си»:

Россия была одной из немногих стран, не закрывших свое посольство в Афганистане в 2021 году, и заявила в Telegram, что «расширение диалога с Кабулом» имеет решающее значение для региональной безопасности и экономического развития.

В 2022 году Россия также первой подписала международное экономическое соглашение с «Талибаном», в рамках которого она согласилась поставлять в Афганистан нефть, газ и пшеницу.

Действия России представляют собой важную веху для администрации «Талибана» в ее стремлении ослабить свою международную изоляцию.

Вероятно, за этим будет пристально наблюдать Вашингтон. Он заморозил активы центрального банка Афганистана на сумму в миллиарды долларов и ввел санкции в отношении некоторых высокопоставленных лидеров «Талибана». Это привело к тому, что банковский сектор Афганистана оказался в значительной степени отрезанным от международной финансовой системы.

За последние два десятилетия отношение Москвы к талибам кардинально изменилось.

Признание [власти талибов] со стороны России имеет историческое значение. Бывший Советский Союз вел девятилетнюю войну в Афганистане, которая закончилась выводом Москвой войск в 1989 году после поражения от афганских моджахедов, некоторые из которых впоследствии основали современное движение «Талибан». <…>

Более того, талибы добиваются признания со стороны другого бывшего противника — Соединенных Штатов. <…> Источники, знакомые с ходом переговоров американцев с исламистской группировкой, сообщили CNN в апреле, что «Талибан» предложил множество шагов на пути к признанию со стороны США, включая создание в США офиса по типу посольства для решения афганских вопросов.

Талибы взяли Афганистан под свой контроль в августе 2021 года после вывода войск США и НАТО. С тех пор они добиваются международного признания, одновременно навязывая свою строгую интерпретацию исламского права.

Ограниченное взаимодействие с властями «Талибана» становится все более активным, особенно со стороны соседей по региону, а также крупных мировых игроков — Китая и России.

Однако запреты в отношении женщин и девочек, лишающие их возможности получать образование и вытесняющие из общественной жизни, стали ключевыми камнями преткновения для западных стран. Многие афганские активистки поспешили осудить признание [власти талибов] Россией.