Конфликт Варшавы и Киева в связи с блокировкой украинских грузов на границе может привести к тому, что Польша ограничится исключительно военно-техническим сотрудничеством с Украиной. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, для Польши важнее экономика собственной страны, чем поддержка Украины.

«Деньги — это самое важное. Польша готова помогать Украине в борьбе с Россией, но не платить за это своей экономикой. Пока не было зерновой темы, Варшава была готова поддерживать Киев, но, как только возникает тема денег, дружба быстро исчезает», — пояснил политолог.

Журавлев отметил, что Варшава слишком зависит от своих фермеров: они основные голосующие. «Если не реагировать на их позицию, то договориться с собственной страной не удастся, а правительство начнет меняться слишком часто», — сказал политолог.

По его словам, противостояние возможно завершится тем, что Варшава сведет все сотрудничество с Киевом только к военно-техническому формату. Для Украины это крайне невыгодно, ведь страна рассчитывала еще и на экономическую поддержку, добавил Журавлев.

В Европе несколько месяцев продолжаются протесты фермеров, недовольных ввозом более дешевой сельхозпродукции из других государств, включая Украину. В конце февраля в Брюсселе произошли стычки аграриев с полицией. Фермеры забрасывали полицейских сеном, навозом и сигнальными ракетами, а правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

С 9 февраля польские фермеры объявили общенациональный протест. В ходе одной из акций они пытались полностью перекрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и блокировали проезд как грузового, так и пассажирского транспорта. Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что его страна может расширить запрет на украинскую сельхозпродукцию, если Евросоюз не найдет других методов защиты рынка.

27 февраля фермеры провели в Варшаве очередную акцию, которую назвали «Звездный марш». Также к ней собирались присоединиться шахтеры. Глава польской профсоюзной организации «Фермеры и сельскохозяйственные организации» Славомир Издебский рассказал, что демонстранты рассчитывают, что их делегацию примут спикер Сейма Шимон Холовня и премьер-министр.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта заявил, что ситуация на польско-украинской границе, где не прекращаются протесты европейских фермеров, «вышла за пределы и экономики, и морали». Он призвал разблокировать пути для украинской сельскохозяйственной продукции.