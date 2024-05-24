Руководство театра им. Вахтангова приняло решение об отмене вечера памяти своего бывшего художественного руководителя и режиссера Римаса Туминаса, сообщает издание «Абзац».

В ответ на запрос РБК о достоверности этой информации директор театра Кирилл Крок заявил, что может подтвердить лишь отсутствие мероприятия в афише театра.

С требованием отменить вечер памяти Туминаса ранее выступали представители движения «Ветераны России». Активисты движения назвали мероприятие аморальным и потребовали от министерства культуры принять меры.

Представители движения также обратили внимание на то, что в мае 2022 года Римас Туминас во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) сказал, что готов принять участие в спектакле «Мой друг Бандера».

Кроме того, со стороны режиссера звучали провокационные заявления в адрес России и ее народа, а также одобрение ударов по Москве, рассказали в «Ветеранах России».

Римас Туминас покинул должность художественного руководителя Вильнюсского малого театра и Театра Вахтангова в мае 2022 года, вскоре после того, как Вован и Лексус опубликовали запись их разговора, в начале которого один из них представился бывшим министром культуры Украины Александром Ткаченко.

Позднее режиссер заявлял, что запись разговора с пранкерами была смонтирована, а сам оне ничего не говорил про желание “прославлять Бандеру”. Через несколько месяцев после этого он был лишен премии правительства приказом премьер-министра Михаила Мишустина.

Римас Туминас умер в реанимации в Италии 6 марта 2024 года.