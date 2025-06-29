Современные женщины много требуют и не хотят быть «в тени» мужчин, хотя так Богом сотворено, что жена — это «помощница» мужа, заявил протоиерей Андрей Ткачев. По его мнению, настоящая женщина «не хочет светиться и вылазить из-под мужчины», она «стоит за его спиной и помогает ему».

«Мы живем во время подстегнутых требований от женской части мира. Им вложили в уши, что они достойны чего-то большего. И вот они начинают искать. <…> Вечно неспокойные, вечно неудовлетворенные. Денег же много не бывает, и красота проходит, молодость она такая предательски быстротечная. <…> Если это касается женщины, то считайте, что она стала на очень скользкие лыжи. Может скоро поехать вниз, и когда упадет, то потом костей не соберешь», — заявил Ткачев.

По его мнению, главное — «не ошибиться в выборе супруги», чтобы она «понимала, за кого она выходит» и не строила планов на свою карьеру.

«Жены космонавтов же понимают, что будет вот так. И они, наверное, сознательно идут на эти вещи… Женщина должна понимать, что она как нитка за иголкой идет за мужем, потому что так сотворил Господь. Это человек, а ты помощница ему в соответствии с делами его», — заявил протоиерей.

Ткачев также заявил, что следует «молиться, чтобы искать себе такую женщину, которая потом будет тебе крепким тылом», потому что за «спиной всякого успешного мужчины стоит мудрая женщина, которая не хочет светиться и вылазить из-под мужчины». Он считает, что такими могут быть жены офицеров, потому что они умные, знают свое место, умеют ждать, умеют «придушить свои требования ради высшей цели, умеют молиться за мужа».

Однако нередко бывает обратная ситуация, уточнил священник. И она, по его мнению, связана с тем, что «женщина надышалась этим угарным газом современной цивилизации» и у нее появились «фантазии заработать денег». Такие дамы, по его словам, скорее подойдут «директору рынка».

Он добавил, что если женщин преследуют «фантазии удовлетворенной жизни, желания большего, лучшего», то их настигнет раздражение от того, что этого нет: «Потом будут измены, и вот это все, развал, оно же приходит на место безбожия».