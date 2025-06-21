Чтобы увеличить рождаемость в России, нужно по воскресеньям закрывать гипермаркеты, заявил в эфире ОТВ старший священник Храма-на-Крови, протоиерей Максим Миняйло. Он отметил, что есть пример иностранных государств, где по вечерам и праздникам аптеки и магазины закрыты, но экономика по-прежнему работает.

«Нужно правильно работать и правильно отдыхать. В воскресенье закрыть гипермаркеты. <…> Обеденный перерыв вовремя. Суббота, воскресенье — магазины закрыты. Для чего? Потому что человек работает с понедельника по пятницу. Потом вы, желающие нажиться на нем, гоните его по этим этажам гипермаркета, с этими колясками, с этими тележками, и он последние силы оставляет у вас в этом магазине», — заявил Миняйло.

Если бы гипермаркеты были закрыты по выходным, то уставший на работе человек смог бы отдохнуть, например, «посидев на речке» или съездив на дачу, уверен протоиерей. Отец Максим привел в пример европейские страны, где магазины и аптеки закрываются по выходным и вечером, но их экономика при этом продолжает успешно функционировать.

«Во всем нужен разум. Нужно среду выстраивать такую, которая бы помогала бы и работать, и зарабатывать, и, с другой стороны, восстанавливать сил““ы. Чтобы хватало тебя на семью, на любовь, на детей. Потому что набегается он с этой тележкой по условному “Ашану”, а потом что еще ты с него возьмешь?» — заявил священник.

Однако закрытие гипермаркетов — это еще не все, считает Миняйло. Также нужно, чтобы общество оказывало поддержку молодым семьям.

«Если у вас есть в окружении молодая семья — помогите. Посидите с ребенком, дайте маме сходить в кино, в храм. Так раньше и жили: тети, соседи, все помогали. Это и есть настоящая семейственность», — заявил он.

В ноябре 2024 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил проводить ежемесячную лотерею среди новорожденных, в рамках которой следует разыграть 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.

Участие можно будет сделать автоматическим, используя данные из ЗАГСа. Чернышов подчеркнул, что победители будут объявляться торжественно, а их родители получат призы. По его мнению, такие меры могут способствовать увеличению рождаемости.

В начале сентября 2024 года депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева(«Единая Россия»), выступая в эфире ОТВ, призвала «рожать, рожать и еще раз рожать», начиная с 18 лет. Позднее она объяснила в разговоре с «Газетой.Ru», что ее призыв относился не ко всем, а только к тем, у кого в этом возрасте есть поддержка со стороны близких и профессия.

Депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди») заявила RTVI, что идея рожать в 18-19 лет — это абсурд, потому что, по ее мнению, в этом возрасте многие еще «по сути дети», а для развития общества молодым людям лучше помогать с образованием. Призывы рожать в юном возрасте заставляют задуматься о том, «какие ценности мы хотим видеть в нашем обществе», добавила она.