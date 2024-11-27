Пародист Александр Песков в интервью программе «Легенда» на RTVI заявил, что ему «очень обидно» за народную артистку СССР Аллу Пугачеву и ему очень неприятна ситуация, которая на сегодняшний день сложилась вокруг нее.

По мнению артиста, виновата в этом не Пугачева.

«Но мне очень обидно за Аллу Борисовну, что… Хотя она скажет: “Что ты в обиде-то?”. Ну, конечно, великие должны уходить в России по-великому. Этого, к сожалению, не произойдет. Мне очень жаль. Вот, я бы так сказал на всю эту ситуацию», — добавил Песков.

Артист рассказал, что у него был номер с пародией на Пугачеву, и однажды в Ялте она пришла на его концерт. По словам Пескова, Пугачева с певцом Филиппом Киркоровым зашли к нему в гримерку и подарили цветы.

«Мы проговорили минут 45 <…> Она на меня наехала, в хорошем смысле этого слова, она говорит: “Почему меня мало в концерте?”», — вспомнил пародист.

Ранее режиссер, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров сказал RTVI, что не считает Пугачеву предателем, но полагает, что она совершила ошибку.

«Просто я знаю, что деятель культуры, уезжающий за рубеж — он теряет. Теряет, прежде всего, связь со своим зрителем, со своей публикой. И эту связь он, конечно, уже может никогда не восстановить», — заявил Шахназаров.

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным*, который выступил против военной операции на Украине и был внесен в реестр иноагентов. Пугачева выразила солидарность со своим супругом и публично попросила признать иноагентом и ее тоже.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов