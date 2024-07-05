Великобритания может впервые конфисковать деньги российского бизнесмена

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании направило в суд иск с требованием конфисковать средства российского бизнесмена Петра Авена, сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности* (OCCRP*). Это первый подобный иск в отношении гражданина России.

В исковом заявлении, которое было подано в суд 1 мая, NCA требует конфисковать у Авена $1,4 млн. В качестве причины в документе указано, что предприниматель «вовлечен в поддержку российского правительства» в российско-украинском конфликте.

Средства Авена были заморожены с того момента, как Великобритания внесла его в санкционные списки в 2022 году. По мнению ведомства, в настоящий момент имеется достаточно свидетельств, которые помогут доказать, что указанные средства были получены незаконным путем.

В частности, NCA установило, что эта сумма хранилась для Авена его представителем Стивеном Гейтером, а также супругой бизнесмена Екатериной Козиной. По мнению агентства, их платежи совершались с целью обхода санкций.

«Законодательство не позволяет конфисковать активы, на которые наложены санкции, лишь из-за того, что их владелец был включен в санкционные списки. Изъятие активов будет иметь практический смысл только в том случае, если они могут быть связаны с криминальной деятельностью», — пояснил представитель NCA.

По словам старшего специалиста по правовым вопросам правозащитной группы Spotlight on Corruption, это обращение может стать первым подобным прецедентом.

Несмотря на то, что размер конфискованной суммы не нанесет серьезного ущерба Авену, такой шаг может стать сигналом, который даст понять, что нельзя невозбранно нарушать санкционный режим.

Официальный адвокат Авена отказался от комментария, сославшись на то, что речь идет о незавершенной юридической процедуре.