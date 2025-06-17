Великобритания расширила перечень санкционных мер против России, дополнив его шестью компаниями, четырьмя физлицами и двадцатью судами, которые британское правительство считает связанными с российскими структурами. Об этом сообщается на сайте кабмина Соединенного Королевства.

В обновленный санкционный список попали польский подданный Олег Ткач и Владимир Приступа, имеющий британское и украинское гражданство. Оба бизнесмена возглавляют несколько фирм, включая Telperien, Bompietro Trading и Carovilli Trading, специализирующихся на экспорте электротоваров в Россию. Ограничения также затронули кредитную организацию «Металлург» и ее руководителей Юрия и Егора Карасевых.

В числе юрлиц, попавших под рестрикции, оказались Главное управление глубоководных исследований Минобороны России, Rosneft Marine (UK) Limited, «Орион Стар Групп», зарегистрированная в ОАЭ Valegro, а также акционерное общество «Атлас».

Как сообщало Reuters, ссылаясь на заявление британского премьер-министра Кира Стармера, новые санкционные меры направлены на усиление давления на Россию. Лондон намерен сохранять ограничения до тех пор, пока Москва не согласится на безоговорочное прекращение огня и не проявит реальной готовности к построению справедливого и долгосрочного мира.

Как отмечает агентство, с начала проведения Россией военной операции на Украине британские власти ввели санкции в отношении более чем 2300 российских физических и юридических лиц, а также судов.

Наиболее крупный пакет санкций против Москвы Лондон ввел в феврале 2025 года. Тогда Великобритания расширила ограничительный список сразу на 107 позиций. Персональные рестрикции затронули бизнесменов Романа и Глеба Троценко, гендиректора телеканала «Царьград» Наталью Тюрину, российского банкира Игоря Кима, замглавы МЧС России Дениса Попова и других.

Кроме того, под санкции попали 40 судов, финансовые организации, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и северокорейские генералы, а также компании из стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и Китая за поставки электроники в Россию.