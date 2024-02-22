Великобритания ввела новые антироссийские санкции — в этот раз под них попали более 50 физических и юридических лиц, сообщается на сайте британского правительства. Целью ограничений стали производители боеприпасов и электроники, а также алмазные и нефтяные компании.

«Сегодняшние меры лишат [президента России Владимира] Путина возможности снабжать испытывающие трудности [российские] вооруженные силы высокотехнологичным оборудованием и столь необходимым оружием, а также не позволят ему пополнить военные бюджет», — говорится в заявлении британского правительства.

Кроме того, этот пакет мер — сигнал того, что спустя два года Великобритания и ее союзники «оказывают непоколебимую поддержку Украине», отмечают власти Великобритании.

Под санкции, в частности, попали:

гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев;

владельцы Уральского горно-металлургического комбината (УГМК) — Эдуард Чухлебов, Игорь Кудряшкин и Александр Бунин;

председатель совета директоров «Мечел» Игорь Зюзин;

первый зампред правления НОВАТЭКа Лев Феодосьев и члены совета директоров Виктор Нестеренко, Ирина Гайда, Алексей Орел, Валерий Крюков;

«Арктик СПГ 2» и ее директор Олег Карпушин;

расположенный в Дзержинске завод им. Свердлова, производящий боеприпасы;

алмазодобывающая компания «АГД Даймондс» и другие.

Кроме того, ограничения коснулись иностранных компаний из КНР, Беларуси, Турции и ОАЭ. По мнению Лондона, они поставляют в Россию электронику и беспилотники в обход санкций, а также обслуживают российский энергетический сектор.

Накануне, 21 февраля, Великобритания ввела санкции санкции против руководства исправительной колонии №3 «Полярный волк», где отбывал срок оппозиционер Алексей Навальный. Под ограничения попали начальник колонии Вадима Калинина и шесть его заместителей: Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчика, Александр Голяков и Александр Образцов. Введенные ограничения предусматривают заморозку британских активов и запрет на въезд в страну.

Британские власти считают, что Калинин и его заместители «несут ответственность за жестокое обращение с заключенными в ходе работы и условий содержания» в колонии, которые могли «способствовать смерти Алексея Навального».

Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального, отмечается в пресс-релизе британского правительства.