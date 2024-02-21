Великобритания после смерти Алексея Навального ввела санкции против руководства исправительной колонии №3 «Полярный волк», где он отбывал срок. Об этом сообщается в пресс-релизе британского правительства.

Санкции введены против шести сотрудников ИК-3 ― начальника колонии Вадима Калинина и шести его заместителей: Сергея Коржова, Василия Выдрина, Владимира Пилипчика, Александра Голякова и Александра Образцова.

Британские власти считают, что Калинин и его заместители «несут ответственность за жестокое обращение с заключенными в ходе работы и условий содержания» в колонии.

«Это жестокое обращение, вероятно, способствовало смерти Алексея Навального, в том числе за счет неспособности обеспечить надлежащую медицинскую помощь и своевременный доступ экстренных служб для оказания помощи», ― отмечается в документе.

Введенные ограничения предусматривают заморозку британских активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство. Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального, отмечается в релизе.

«Понятно, что российские власти видели в Навальном угрозу и неоднократно пытались заставить его замолчать. <…> Вот почему сегодня мы вводим санкции в отношении высокопоставленных тюремных чиновников, ответственных за его содержание в исправительной колонии, где он провел свои последние месяцы. Ответственные за жестокое обращение с Навальным не должны питать иллюзий: мы привлечем их к ответственности», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.