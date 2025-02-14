Великобритания расширила санкционный список в отношении России на пять позиций. Это следует из документа, опубликованного министерством финансов страны.

Под ограничения попали:

— заместитель министра обороны Павел Фрадков;

— предприниматель и владелец компании «ПНК-Урал» Артем Чайка;

— директор федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимир Селин;

— компания ООО «Росатом — Аддитивные Технологии»;

— АО «Завод Киров-Энергомаш» (структура «Росатома»).

По утверждению Минфина, внесенные в санкционный список физические лица «вовлечены или были вовлечены в получение выгоды от правительства России или его поддержку», а также участвовали в «дестабилизации и угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

11 февраля США, Великобритания и Австралия ввели санкции в отношении хостинговой компании Zservers, которая, как заявил американский Минфин, базируется в России. Компанию обвинили в содействии кибератакам, которые осуществляет хакерская группировка LockBit. В заявлении сказано, что киберпреступники полагаются на такие компании как Zservers, чтобы осуществлять атаки на критическую инфраструктуру Штатов и других стран.

Ограничения также установлены в отношении Александра Большакова и Александра Мишина — граждан РФ, которые, как утверждается, являются ключевыми администраторами Zservers. Попавшие под санкции лица якобы способствовали кибератакам с использованием программ-вымогателей.

В октябре 2024 года Великобритания ввела санкции против «Русгаздобычи», а также 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Лондон указал, что речь идет о «самом крупном пакете санкций против теневого флота нефтяных танкеров». Общее число нефтяных танкеров, оказавшихся под санкциями, достигло 43. В частности, под ограничения попали танкеры «Совкомфлота».