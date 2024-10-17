Великобритания ввела санкции против «Русгаздобычи», а также 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), сообщается на сайте британского правительства. Лондон указал, что речь идет о «самом крупном пакете санкций против теневого флота нефтяных танкеров».

Общее число нефтяных танкеров, оказавшихся под санкциями, достигло 43, отметил британский МИД. В частности, под ограничения попали танкеры «Совкомфлота».

«“Теневой флот” стремится подорвать санкции и представляет собой явную и реальную опасность. Это экологические риски, такие как разливы нефти в результате вопиющего нарушения основных стандартов безопасности, а также риски для безопасности мировой торговли», — заявили в британском МИДе.

Введенные Лондоном ограничения предполагают заморозку средств на территории Британии, а также запрет на страхование танкеров и заход в британские порты.

«Мы продолжаем усиливать давление на пострадавшую российскую газовую отрасль», — подчеркнули в МИД Британии.

«Русгаздобыча» — компания, реализующая проект по газоразделению на территории России, сказано на сайте корпорации. Она на паритетных основаниях вместе с «Газпромом» контролирует компанию «Русгазальянс» — оператора трех газовых месторождений в Ямало-Ненецком АО с запасами более 450 млрд куб. м. В июне 2024 года Минфин США ввел против «Русгаздобычи» блокирующие санкции.

Что известно о «теневом флоте»

О создании Россией «теневого флота» западные СМИ сообщили в конце 2022 года на фоне введенных санкций в отношении российских энергоресурсов.

В 2023 году CNN утверждал, что доля российского «теневого флота» оценивается примерно в 10% от суммарного количества крупных танкеров в мире, а также что этот показатель «продолжает расти». Телеканал отмечал, что такие суда необходимы для облегчения экспорта российской нефти в условиях ужесточившихся санкционных ограничений. Как указывала газета Financial Times, большинство из танкеров относятся к устаревшим.

По данным Bloomberg, для регистрации судов «теневого флота» применялась сложная схема, позволяющая скрыть реальных собственников. Международные страховые компании, работающие с такого рода перевозками предупреждали: любая авария танкера «теневого флота» может обернуться экологической катастрофой. Власти Евросоюза планировали поручить Дании проверять проходящие через ее воды суда с предположительно российской нефтью.

В октябре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза усилить санкции против «теневого флота» России. По его мнению, с помощью этого флота Москва обходит санкционные ограничения.