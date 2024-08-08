Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Йерун Ленарс раскритиковал Венгрию за расширение действия программы «национальной карты», которая позволяет приезжим рабочим из России и Беларуси свободно посещать Евросоюз (ЕС). По его мнению, это угрожает распространению шпионажа, пишет «Лента.ру».

Евродепутат Ленарс написал обращение к Еврокомиссии (ЕК), в котором обратил внимание на причастность венгерского правительства к появлению в Европе все большего количества европейских и белорусских рабочих.

Он утверждает, что эти приезжие не проходят «обычные проверки безопасности», не предоставляют справки о том, что им необходима работа, а при продлении документов для проживания, «которое возможно на неограниченной основе», не проходят тест на знание местной культуры.

Также член ЕП возмутился, что Будапешт не установил ограничение на количество приглашенных рабочих, которые к тому же вправе перевозить в Европу свои семьи.

«Согласна ли Комиссия с тем, что это расширение представляет серьезную угрозу безопасности для всей Шенгенской зоны, в частности, из-за вероятности того, что россияне и белорусы с высокой степенью риска также будут свободно перемещаться по Шенгенской зоне без надлежащих проверок, чтобы заниматься шпионской деятельностью?» — задался вопросом Ленарс.

Он попросил Еврокомиссию разъяснить, какие правила действуют для защиты Шенгенской зоны «от таких рискованных инициатив государств-членов», как Венгрия. Кроме того, Ленарс поинтересовался, готова ли ЕК принять необходимые меры для защиты «целостности Шенгенской зоны».

Евродепутат выразил уверенность, что такое расширение национальных программ отдельных стран ЕС может обернуться катастрофическими последствиями.

В начале июля правительство Венгрии распространило действие программы «Национальная карта» на граждан России и Беларуси. Обладатели этой карты могут въезжать в Венгрию по упрощенной схеме, получать работу в стране и привозить с собой семьи. Карта выдается на два года, но может продлеваться. Через три года ее действия можно получить постоянный ВНЖ в Венгрии.

Раньше действие программы распространялось только на граждан Украины и Сербии. С 9 июля карты стали доступны гражданам России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии и Черногории.

Председатель крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер призвал лидеров ЕС принять срочные контрмеры в ответ на действия Венгрии. По его мнению, политика Будапешта может «создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности».