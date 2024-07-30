Венгрия упростила условия въезда для граждан России и Беларуси по программе «Национальная карта» ― одному из видов на жительство (ВНЖ). Обладатели карты могут беспрепятственно въезжать через Венгрию в другие страны Евросоюза. В Европарламенте заявили, что венгерские власти «открыли двери шпионам».

В начале июля правительство Венгрии расширило действие программы «Национальная карта» на граждан России и Беларуси. Соответствующее постановление было опубликовано еще 8 июля. Как отмечает Deutsche Welle*, решение было принято «без лишнего шума» после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

«Национальная карта» позволяет ее обладателям въезжать в Венгрию по упрощенной схеме, получить работу в стране и привезти с собой семью. Карта выдается на два года, но может продлеваться. Через три года можно получить постоянный ВНЖ в Венгрии.

Кроме того, обладатели «Национальной карты» могут перемещаться по ЕС без дополнительных проверок безопасности. Раньше действие программы распространялось только на граждан Украины и Сербии. С 9 июля карты стали доступны для граждан России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии и Черногории.

Евродепутат от партии «зеленых» Сергей Лагодинский в интервью немецкой медиагруппе RND осудил решение венгерских властей. Он назвал неправильным подходом разрешение перемещаться по ЕС без проверок безопасности в то время как Россия, по его мнению, «делает все возможное, чтобы ослабить Европу посредством гибридных атак».

Председатель крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер призвал лидеров ЕС принять срочные контрмеры в ответ на действия Венгрии, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на письмо депутата председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.

По мнению Вебера, миграционная политика Будапешта может «создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности».

Вебер призвал лидеров стран ЕС «принять самые строгие меры для немедленной защиты целостности свободной от границ Шенгенской зоны, ограничить уже возникший риск безопасности и не допустить принятия государствами-членами подобных инициатив в будущем». Вопрос предлагается поднять на следующем саммите лидеров ЕС в октябре.

Венгерский премьер Виктор Орбан в начале июля посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Речь шла в том числе о мирном урегулировании на Украине, отношениях России с Евросоюзом и о будущей архитектуре безопасности в Европе, рассказал Путин по итогам встречи.

Европарламент осудил поездку Орбана в Россию, назвав ее «вопиющим нарушением» принципов внешней политики ЕС. В резолюции отмечается, что Орбан не выступал от имени ЕС, а его «так называемые мирные усилия» по Украине названы «бесполезными».

В конце июля замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский предложил Орбану вывести Венгрию из НАТО и создать союз с президентом России. Политику венгерского премьера Бартошевский назвал «антиевропейской, антиукраинской и антипольской». Речь замминистра стала ответом на слова Орбана о «лицемерной политике» Польши, а также о «неправильной» политике ЕС и всего Запада.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов