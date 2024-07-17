Европарламент (ЕП) в первой резолюции, принятой после июньских выборов, осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЕП.

В Европарламенте подчеркнули, что во время своего визита в Москву Орбан не выступал от имени Евросоюза. Поездка, по мнению ЕП, была бесполезна и стала «вопиющим нарушением договоров и общей внешней политики Евросоюза».

В ЕП пришли к мнению, что Венгрия должна понести ответственность за поездку Орбана.

Кроме того, Европарламент пообещал поддерживать Киев «столько, сколько потребуется, до победного конца», и призвал ЕС поддерживать и расширять санкционную политику в отношении России и Беларуси.

С 1 июля Венгрии перешло право председательства в Совете Евросоюза. В начале этого месяца Орбан отправился на Украину, в Россию и Китай. Затем он встретился в США с Дональдом Трампом и сообщил, что республиканец в случае прихода к власти в США намерен «решить проблему» российско-украинского конфликта.

После визитов в Москву и Киев Орбан написал непубличное письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств-членов Евросоюза, в котором призывал проявить инициативу для урегулирования украинского конфликта. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе подхода Орбана к урегулированию по Украине, но не знает содержания письма.