Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визитов в Москву и Киев написал непубличное письмо председателю Европейского совета — ЕС (высший политический орган экономического и политического объединения 27 европейских государств. — Прим. RTVI) Шарлю Мишелю и главам государств-членов Евросоюза (Евросоюза, ЕС). В своем послании председатель венгерского правительства призвал европолитиков проявить инициативу для урегулирования украинского конфликта.

С содержанием письма ознакомился расследовательский проект «Система». По его данным, текстом письма поделился европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Кроме того, подлинность письма от имени венгерского премьера к ЕС подтвердили другие два еврочиновника.

Документ датирован 5 июля и отправлен из Азербайджана, куда Орбан прибыл после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По информации «Системы», премьер Венгрии описывает некоторые детали своих переговоров с президентом России и украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако большая часть письма посвящена беседе с Путиным, утверждают журналисты.

В частности, в письме говорится, что Кремль убежден в том, что «время не на стороне Украины, а на стороне российских сил».

В подтверждение этому Путин приводил данные об украинских потерях, отмечает «Система».

Также Орбан написал, что Путин удивился, когда Киев отверг временное прекращение огня. Венгерский премьер отметил, что обе стороны опасаются этого периода как дополнительной возможности наращивания сил противника.

«По словам президента России, они готовы рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил», — приводит слова Орбана «Система».

При этом, исходя из письма венгерского премьера, Путин не стал прямо отвечать на вопрос о его отношении к «формуле мира», предложенной Владимиром Зеленским.

Вместо этого, президент России перешел к обсуждению «стамбульских соглашений» 2022 года, которые, по его мнению, были «парафированы главами делегаций».

Подводя итоги, Орбан в письме призывает руководство ЕС взять инициативу по урегулированию конфликта на Украине в свои руки, поскольку США сейчас заняты президентской предвыборной кампанией.

«Если мы не сможем сдержать или остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде», — резюмирует венгерский премьер.

Итоги переговоров Орбана с Путиным и Зеленским

В интервью немецкому изданию Bild Виктор Орбан рассказал, что во время встречи с Зеленским в Киеве 2 июля и Путиным 5 июля в Москве он задал президентам одинаковый вопрос о возможности ограниченного по времени перемирия. По словам Орбана, оба лидера дали идентичные отрицательные ответы.

«Я задал главам обоих государств и правительств вопрос: есть ли возможность согласовать ограниченное по времени перемирие, которое ускорит переговоры о мире? А уже затем идти от перемирия. Потому что сейчас все думают наоборот. Сначала заключить мирное соглашение, а затем опустить оружие. Оба не уверены», — поделился премьер-министр Венгрии.

Он отметил, что и Путин, и Зеленский воспринимают подобное перемирие в интересах противника, «так как за это время он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению» боевых действий.

8 июля Виктор Орбан прилетел в Китай с «миссией мира», где провел переговоры с главой КНР. В ходе встречи лидер КНР Си Цзиньпин призвал международное сообщество создать условия для возобновления диалога между Россией и Украиной. По его словам, скорейшее прекращение огня возможно в случае, если крупные державы проявят «положительную энергию вместо отрицательной».

После переговоров с Си Орбан направился в Вашингтон. Поиск мирного выхода из украинского конфликта венгерский премьер называл своей «христианской обязанностью».