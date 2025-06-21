Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил преемников на случай, если его убьют, сообщает The New York Times. Также он подготовил замены для военного командования на случай их гибели.

Три иранских чиновника анонимно сообщили изданию, что верховный лидер республики, опасаясь за свою жизнь, укрылся в бункере. С командирами он теперь общается в основном через проверенного помощника. Также он прекратил использовать электронную почту, чтобы его было сложнее отследить.

По словам собеседников NYT, Хаменеи «даже назвал имена трех высокопоставленных священнослужителей, которые могут стать его преемниками в случае его смерти» и выбрал несколько человек на замену своему ближайшему окружению.

«86-летний аятолла Хаменеи знает, что Израиль или США могут попытаться его убить, и он воспринял бы это как мученическую смерть», — рассказали изданию источники.

Обычно назначение нового верховного лидера занимает несколько месяцев. Но сейчас, когда страна в состоянии войны, Хаменеи стремится ускорить и упорядочить передачу власти, чтобы сохранить свое наследие, говорится в статье.

NYT называет действия рахбара «беспрецедентными»: «Возможно, это самая красноречивая иллюстрация того, в каком шатком положении он и его тридцатилетнее правление находятся».

Масштабные атаки Израиля на Иран, начавшиеся неделю назад, уже стали крупнейшим военным ударом по республике со времен ирано-иракской войны 1980-х годов, уточняется в материале.

«Всего за несколько дней израильские атаки стали более интенсивными и нанесли Тегерану больший ущерб, чем Саддам Хусейн за всю свою восьмилетнюю войну против Ирана», — пишет NYT.

Издание отмечает со ссылкой на официальных лиц и дипломатов в Иране, что, несмотря на резко ухудшившуюся ситуацию в республике, в политических кругах нет явных признаков недовольства.

Верховный лидер Ирана обладает огромной властью: он является главнокомандующим Вооруженными силами Ирана, главой судебной, законодательной и исполнительной власти, а также высшим хранителем шиитской веры.

При этом, по данным источников NYT, сын рахбара, священнослужитель Моджтаба Хаменеи, который раньше считался главным претендентом, не входит в число кандидатов.

Конфликт Ирана с Израилем «идет на двух фронтах»: в первом случае речь идет об атаках с воздуха как по ядерным или военным объектам, так и по командирам или ученым-ядерщикам. Во втором случае противостояние ведется с израильскими оперативниками и их пособниками, которые действуют тайно или запускают беспилотники по критически важным объектам.

По данным источников NYT, руководство Ирана обеспокоено тремя ключевыми проблемами: возможным покушением на Хаменеи, потенциальным вступлением США в конфликт и ростом числа израильских атак на важные объекты инфраструктуры страны, включая электростанции, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, а также плотины.

Эксперты подчеркивают, что только у США есть бомбардировщик, способный нести огромную противобункерную бомбу и атаковать важный для Ирана объект по обогащению урана — Фордо.

«Страх перед убийствами и проникновением в ряды иранских спецслужб настолько велик, что Министерство разведки объявило о введении ряда протоколов безопасности, предписывающих чиновникам прекратить использование мобильных телефонов и любых электронных устройств для связи. По словам двух иранских чиновников, оно также приказало всем высокопоставленным правительственным чиновникам и военным командирам оставаться в укрытиях», — пишет NYT.

Кроме того, Иран «практически отрезан от мира»: в нем отключен интернет, а входящие международные звонки заблокированы. Министерство связи республики заявило, что эти меры были приняты для выявления вражеских агентов на местах и лишения их возможности совершать атаки.

20 июня Высший совет национальной безопасности призвал всех, кто «сотрудничает с врагом», сдаться властям до конца недели. Они должны сдать свое военное снаряжение и вернуться к народу. В противном случае, предупредил Совет, тех, кто сотрудничает с Израилем, ждет казнь.

NYT отмечает, что действия Израиля сплотили иранцев, в том числе тех, кто не был доволен правительством, а также вызвали в стране всплеск национализма.

Издание отмечает, что такой позиции придерживается даже те, кто пострадал от действий власти. Например, лауреат Нобелевской премии мира и известная правозащитница Наргес Мохаммади, которая отбыла за решеткой несколько десятилетий, заявила, что атаки на Иран недопустимы. По ее словам, «демократия не может быть установлена через насилие и войну».