Американские стелс-бомбардировщики B-2 Spirit вылетели с авиабазы Уайтмен, вероятно, в сторону Диего-Гарсии — стратегической военной базы США в Индийском океане. Об этом пишет UK Defence Journal.

Интернет-издание отмечает, что бомбардировщики-«невидимки» (их точное количество не приводится) отправились в путь при поддержке минимум восьми самолетов-дозаправщиков Boeing KC-135 Stratotanker.

В публикации отмечается, что переброска самолетов происходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«За последние недели в регион были переброшены десятки американских самолетов, включая истребители, танкеры и платформы наблюдения. Два суперавианосца ВМС США также действуют на передовой вместе с другими военно-морскими и военно-воздушными подразделениями», — уточняет UK Defence Journal.

Стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit способен подниматься на высоту около 15 тысяч метров при полной загрузке в 18 тысяч килограммов. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы.

Этот самолет участвовал в бомбардировках Югославии и операциях в Ираке и Афганистане. Из-за стелс-технологий его не могут засечь радары, что позволяет использовать B-2 для нанесения ударов по хорошо защищенным целям.

«Это единственный самолет США, специально разработанный для проникновения в хорошо защищенные цели, такие как подземные сооружения», — уточняет издание.

Кроме того, уточняет UK Defence Journal, B-2 можете нести сразу две GBU-57 Massive Ordnance Penetrator — это тяжелая высокоточная противобункерная бомба, предназначенная для уничтожения целей, находящихся глубоко под землей или в горах.

В материале отмечается, что у Ирана несколько ядерных объектов, включая объект в Фордо, которые расположены под землей и хорошо защищены. Считается, что эти объекты находятся вне досягаемости большинства видов оружия, доставляемого по воздуху, за исключением тех бомб, которые, например, переносят B-2.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Иерусалим заявил, что это необходимо для предотвращения создания иранской ядерной бомбы. Тегеран ответил ударами по израильским целям.

Президент США Дональд Трамп сказал, что цель операции — заставить Иран вернуться к выполнению условий ядерной сделки. Он также отметил, что в течение двух недель примет решение, поддержит ли Вашингтон Израиль в его действиях против исламской республики.

Израиль утверждает, что в результате операций были уничтожены десятки высокопоставленных офицеров Ирана и ведущие ученые-ядерщики, а также эксперты иранской ядерной программы.

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает Тегеран в его стремлении защитить законные интересы, включая вопросы мирного атома. Он также отметил, что Иран и Израиль сейчас обсуждают российские предложения по урегулированию конфликта.