Верховный суд России отклонил жалобы певицы Земфиры* и солиста группы «Ногу свело» Максима Покровского* на отказ исключить их из реестра иноагентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

В сообщении подчеркивается, что Верховный суд не уточнил причину отказа рассматривать заявление Покровского*. В отношении Земфиры* пресс-служба пояснила лишь, что ее жалобу ВС России отказался передавать «для рассмотрения в судебном заседании».

Земфира Рамазанова* попала в реестр иноагентов 10 февраля 2023 года. «Я в порядке, чего и вам желаю», — написала она в соцсетях сразу после этого. ТАСС со ссылкой на судебные документы утверждал, что Минюст объяснил свое решение по певице ее «антироссийской политической деятельностью».

В мае 2023 года Земфира* подала в суд на Минюст, потребовав признать ее внесение в реестр незаконным. В июне иск был отклонен Замоскворецким районным судом Москвы. Последующие инстанции, куда обращалась артистка, принимали аналогичные решения. В середине сентября 2024 года она подала жалобу в Верховный суд.

По данным СМИ, Земфира* покинула Россию весной 2022 года вскоре после начала боевых действий на Украине и с тех пор живет во Франции. В июне 2024 года в соцсетях было опубликовано фото певицы, якобы сделанное в Москве. Оно сопровождалось утверждениями о том, что Земфира* приехала в российскую столицу ради лечения зубов. Впоследствии выяснилось, что это был старый снимок, и в страну артистка не возвращалась.

Максим (Макс) Покровский* был внесен в реестр иностранных агентов 31 марта 2023 года. В Минюсте аргументировали свое решение тем, что музыкант поддерживает Украину, взаимодействует с иностранными структурами и позволял себе негативные высказывания в отношении российских граждан, а также распространяет материалы других иноагентов и украинских YouTube-каналов.

С 2017 года Покровский*, чья мать была украинкой, является гражданином США и с 2023 года постоянно там проживает. В 2022 году артист выпустил несколько песен в поддержку Украины, а на концерте в Израиле вышел на сцену с украинским флагом. В марте 2023 года в отношении Покровского* возбуждали административное дело о дискредитации Вооруженных сил России, но оно было закрыто в связи с истечением срока давности.

Летом 2023 года от имени Покровского* в Замоскворецкий райсуд Москвы был подан иск с требованием аннулировать его внесение в реестр Минюста. В августе инстанция отклонила это заявление. После попыток обратиться в другие судебные инстанции, которые также отказались рассматривать иски, 28 августа 2024 года представители артиста подали жалобу в Верховный суд.

* Внесен(а) Минюстом России в реестр иностранных агентов