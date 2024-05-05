В Челябинской области экс-участника боевых действий на Украине Ивана Кумова, который предположительно до смерти избил ветерана чеченской войны Алексея Худякова, отправили на два месяца в СИЗО. Как сообщает Ura.ru, такое решение принял Магнитогорский гарнизонный военный суд, об этом рассказали родственники погибшего.

«Мы сумели добиться справедливости. <…> Мы считаем, что он [Кумов] опасен. После избиения он препятствовал прохожим, чтобы они вызвали скорую помощь пострадавшему», — отметили родственники Худякова.

По их словам, адвокат просил проявить к Кумову снисхождение, поскольку тот как военный защищал Родину и получил ранение на фронте. Между тем одна из статей, которую вменяют мужчине, — это самовольное оставление части или места службы в период мобилизации (ч. 3.1 ст. 337 УК). В случае признания виновным его могут приговорить к лишению свободы на срок до семи лет.

В постановлении о возбуждении дела, содержание которого приводит «74.RU», указано, что 40-летний рядовой Иван Кумов с конца сентября 2023 года служит по контракту в войсковой части в Чебаркуле наводчиком-оператором танкового взвода. Утром 19 апреля он должен был явиться в часть, но «желая отдохнуть от прохождения [службы] и провести время по своему усмотрению, в период мобилизации совершил неявку в установленный командованием срок» без уважительных причин.

Участие Кумова в боевых действиях на Украине и якобы полученное им ранение в постановлении не упоминаются, но «74.RU» со ссылкой на свои источники в силовых структурах утверждает, что мужчина действительно недолго пробыл на фронте, был ранен и вернулся на лечение.

Избиение ветерана Чечни

Вторая статья, дело по которой завели на Кумова, — это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). По ней мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как рассказала вдова избитого до смерти Ольга Худякова, 21 апреля ее муж «поехал в аптеку за таблетками от аллергии, а в итоге оказался в больнице». Очевидцы рассказали, что видели, как Худяков «лежал у машины, а рядом находился Кумов и кричал, что так ему и надо».

В больнице 48-летнему Алексею диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому слева, перелом правой височной кости, ушибленную рану верхней губы и травматический вывих верхнего резца слева. Его прооперировали и ввели в искусственную кому. Родных к пациенту не пускали. По словам Ольги Худяковой, в ночь на 3 мая ей позвонили и сообщили о смерти мужа.

Изначально супруга Худякова жаловалась, что Кумов после случившегося остается на свободе, и якобы «местные его видят в городе, к нему приходят друзья», но уже через день рассказала журналистам, что преступника все-таки задержали.

Предыдущие судимости Кумова

Кумова ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности. В 2015 году он был приговорен к трем годам колонии общего режима за разбой, в 2016 году — еще к трем годам за дезорганизацию работы исправительного учреждения: мужчина разбил в колонии несколько окон, в том числе в кабинете инспектора, куда проник силой, и ударил сотрудника ФСИН стулом по голове.

Выйдя на свободу в апреле 2019 года, Кумов устроил погром в двух барах, включая популярное в Чебаркуле заведение «От заката до рассвета». В одном месте он толкнул женщину, из-за чего та ударилась головой о стойку, в другом — разбил креслом пульт диджея, а потом вернулся в предыдущий бар и избил охранника металлическим стулом. Утром Кумов пытался скрыться, но был объявлен в федеральный розыск и оперативно задержан. Ему вменили повреждении имущества, побоях и причинение легкого вреда здоровья и приговорили к году и девяти месяцам колонии строгого режима.

В 2020 году Кумов получил еще два года колонии строгого режима за угон автомобиля, который, будучи пьяным, совершил вместе с друзьями. Ключи от машины они отняли у ее владельца прямо на парковке. В результате сложения нового срока с неотбытым предполагалось, что Кумов проведет в колонии два года и девять месяцев.

В материалах суда от 2020 года про него говорилось, что он холост, трудоустроен, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется неудовлетворительно.