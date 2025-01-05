Военный вертолет Ми-28 разбился 1 января в Воронежской области. Об этом сообщило местное издание «МОЁ!» со ссылкой на пресс-службу «военного СК региона».

По данным издания, после крушения вертолет загорелся.

Voronezh1.ru со ссылкой на источник в военных следственных органах пишет, что погибли два члена экипажа Ми-28. Крушение произошло в Каменском районе.

Между тем Baza передает, что Ми-28 1 января летел из Белгорода в Бутурлиновку и потерпел крушение в поле у села Ковалево в Лискинском районе. Причины аварии неизвестны.