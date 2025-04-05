Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался в больнице на Пхукете после нескольких дней, проведенных в коме. Причиной смерти, по предварительным данным, стало употребление запрещенных веществ, последствия которого осложнились бактериальной пневмонией. Что говорят и пишут об уходе музыканта — в материале RTVI.

«К сожалению, подтверждаем информацию о смерти 5 апреля гражданина России П. Н. Ивлева. Выражаем соболезнования его родным и близким. Генеральное консульство продолжает находиться в контакте с медицинским учреждением, где находился российский гражданин, представителями родственников, и оказывать им возможное содействие, в том числе в репатриации тела на родину», — заявил генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов.

«Спи спокойно брат. Нет слов. Мы будем очень скучать», — написал в Instagram* рэпер Гуф (Алексей Долматов), опубликовав архивное фото с Техником.

«Очень жаль. Соболезнования родным и близким. Паша Техник покинул этот мир», — пишет в своем телеграм-канале комик и телеведущий Гарик Харламов.

«Паши не стало…сил близким…RIP», — прокомментировала смерть рэпера журналист Ксения Собчак.

«Паша Техник умер. Соболезнования родным и близким», — написал у себя в телеграм-канале телеведущий Азамат Мусагалиев.

Видеоблогер Илья Мэддисон выразил удивление по поводу реакции людей, которые критикуют скорбящих о смерти Паши Техника «из-за того, что он был дегенератом и наркоманом». «Лично моя жизнь из-за него хуже не стала, мне он ничего плохого не сделал, только много раз смешил какой-то дичью», — поделился он, назвав рэпера «веселым камикадзе».

«Мужество и отвага были присущи Паше. <…> Такова, видимо, была его плата за талант. А в плане таланта Павел был настоящим поэтом, опередившим время. Творец, личность, легенда. Символ эпохи. Теперь на небе на одного ангела больше», — пишет Мэддисон.

Комик Данила Поперечный** признался, что был «очарован» Пашей Техником, с которым как-то сталкивался на съемках, назвал его «народным любимцем» и призвал людей «не впускать наркотики в свою жизнь».

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) пишет: «Покойся с миром, старик. Ты был и останешься в зале славы всего русского хип-хопа навечно. Поставьте свечку за упокой Павла в храме и закажите молебен за упокой. Это ему поможет там».

Он назвал смерть Техника предсказуемой, а его самого — «очень талантливым чуваком», и выразил соболезнования немногочисленным настоящим друзьям покойного. «Остальные были хвосты, которые использовали Пашу для наживы, для самопиара и других меркантильных целей», — заявил Птаха.

Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) пишет, что «полстраны следило» за состоянием Паши Техника.

«Сколько раз он выхватывал из наркотической нирваны фразочки, которые уходили в народ. За то и любили. <…> Хотелось, конечно, чтобы, как в киноблокбастере, всё закончилось хэппиэндом. Чтобы Пашу везли на вертолете. Чтобы он попал в эти 10% на выживание. Но есть как есть. Земля пухом, старина», — прокомментировал он смерть музыканта.

«Паша Техник — всё… Эх… В этот раз не выкарабкался. Жалко человека. Весёлый был. Не справился с зависимостью. Наркота — зло. Мои соболезнования всем его близким», — отреагировал на смерть рэпера артист Егор Крид.

«Жаль, но мы сами выбираем, бороться или сдаться… Я 10 лет занимаюсь лечением наркоманов, и мы вылечили тысячи. Выживут лишь те, кто ходит выздоравливать, как на работу… И да, мне всех жаль, но мы тут бессильны!» — прокомментировал смерть Техника певец Стас Пьеха.

Музыкант Федук (Федор Инсаров) выложил у себя в телеграм-канале совместное фото с Пашей Техником, оставив многоточие вместо подписи.

Блогер Надежда Стрелец задалась вопросами о том, «может ли по-настоящему добрый человек найти в себе силы вывозить эту жизнь без допинга» и «может ли зависимый человек найти в себе силы остановиться, если начинает заносить».

«Ощущение контроля очень часто — иллюзия. Но когда это пике происходит на наших глазах, ощущения максимально странные», — поделилась она.

Блогер Амиран Сардаров опубликовал у себя в телеграм-канале видео с Пашей Техником и подписал его «Тру мен».

«Даже трудно объяснить, но очень горько, что не стало Техника. Он был нашей сборной по футболу: такой же безнадежный, но очень наш», — прокомментировала смерть рэпера светский обозреватель Евгения Милова.

* Деятельность Meta по распространению соцсети Instagram в России признана экстремистской и запрещена

** Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов