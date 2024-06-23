Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон назвал США «всеобъемлющим» стратегическим партнером страны. Такое заявление он сделал во время визита в Ханой помощника американского госсекретаря по делам Восточный Азии и Тихого океана Дэниэла Критенбринка, передает Vietnam Plus.

По словам Буй Тхань Шона, Вьетнам всегда рассматривал США как стратегического партнера. Дипломат отметил, что сейчас страна готова присоединиться к Штатам для продвижения «всеобъемлющего стратегического партнерства в целях эффективного, стабильного и содержательного развития», которое будет основано на уважении независимости, суверенитета территориальной целостности и политических институтов друг друга.

«[Это] отвечает интересам народов обеих стран во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе», — сказал глава вьетнамского МИДа.

Критенбринк, в свою очередь, отметил, что американо-вьетнамские отношения «никогда не были такими крепкими, как сейчас». По его словам, страны сотрудничают практически во всех областях, в числе которых экономика, торговля и инвестиции. Эти отношения будут развиваться еще активнее, добавил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана.

«Я считаю, что стратегические убеждения находятся на самом высоком уровне за все время. Это, вероятно, самый важный фундаментальный элемент партнерства», — сказал Критенбринк.

Он подчеркнул, что США привержены поддержке Вьетнама, поскольку страна «отвечает национальным интересам Соединенных Штатов».

Визит Дэниела Критенбринка во Вьетнам состоялся через несколько дней после поездки в эту страну президента России Владимира Путина. Как отмечается на сайте Кремля, российский лидер встретился с вьетнамским президентом То Ламом. По итогам переговоров было принято 15 документов, среди которых:

заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений»;

меморандум между «Новатэком» и корпорацией нефти и газа «Петровьетнам»;

межправительственное соглашение о сотрудничестве в области высшего образования;

соглашение между РФПИ и фондом «Би-Ви-Ай-Эм» и др.

То Лам назвал Россию одним из «приоритетных партнеров» в своей внешней политике и заявил, что республика выступает «за стабильное развитие» российской стороны.

Помимо Вьетнама Путин также посетил КНДР, где провел переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Газета The New York Times (NYT) отметила, что четырехдневный визит российского главы в Азию «разозлил Вашингтон, подорвал позиции Пекина и встревожил страны Индо-Тихоокеанского региона».

NYT пишет, что последние несколько лет регион подвергался геополитическим столкновениям США и Китая, в первую очередь из-за претензий Пекина на Тайвань, а также из-за его милитаризации в Южно-Китайском море. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона начали укреплять свои вооруженные силы, чтобы справиться с неопределенностью относительно того, как далеко может зайти это соперничество, пишет NYT. Кроме того, волну беспокойства у сторон вызывают предстоящие выборы президента США.

Как отмечает NYT, Путин своим визитом в КНДР и Вьетнам «спровоцировал еще несколько» причин для опасений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особенно обеспокоены, по утверждению издания, были представители Южной Кореи и Японии.

Американский посол в Токио Рам Эмануэль оценил поездку в регион российского президента как «сбывшиеся худшие опасения США». «Россия только что сделала то, что сказала нам: она собирается стать главным организатором государств-изгоев, которые разрабатывают ядерное оружие, нарушают договоры о нераспространении и позволяют странам, находящимся под санкциями ООН, выходить из-под этих санкций», — убежден дипломат.