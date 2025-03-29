В Санкт-Петербурге задержан 77-летний мужчина, который вез продуктовую тележку с останками женщины, возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Пенсионер был задержан участковым на лестничной площадке дома на Загородном проспекте. Приехавшая полиция обнаружила в квартире, где проживал задержанный, еще фрагменты человеческого тела.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что участковый также обнаружил при обходе «пакет с человеческими останками». Погибшей, по данным полиции, оказалась 63-летняя уроженка города Кемь (Карелия), а подозреваемый — снимавший у нее квартиру 77-летний пенсионер.

«По оперативной информации, между хозяйкой квартиры и квартиросъемщиком произошел конфликт, в ходе которого последний мог убить свою обидчицу, а для того, чтобы скрыть следы преступления, расчленить тело и выбросить в помойку», — уточнили в ведомстве.

«Фонтанка» пишет, что накануне соседи подозреваемого звонили в полицию с жалобами на шум. Прибывшим правоохранителям никто не открыл. Когда утром участковый пришел проверить, все ли в порядке, то встретил пенсионера, который вез тележку с пакетами, в которых, по данным издания, были «рука и нога».

«По нашим данным, 77-летний дед — в духе петербургской классики — расчленил свою 63-летнюю квартирную хозяйку, которая явилась к нему вечером за деньгами», — отмечается в статье.

Как пишет 78.ru со ссылкой на источник, погибшая уроженка Карелии при жизни была моделью модного дома «Пава» и модельером: она шила костюмы в стиле стимпанк. По данным телеканала, женщина требовала, чтобы пенсионер, который снимал у нее комнату около четырех лет, съехал, так как наносил ущерб ее квартире — «сломал стиральную машину и розетки».

«Мужчина предложил урегулировать вопрос и пригласил Антонину в квартиру, чтобы передать ей деньги за аренду на два месяца вперед. Что происходило после ее прихода и до жестокого убийства — выясняют следователи», — отмечает источник 78.ru.

В полицию, по данным собеседник 78.ru, обратились сегодня родственники погибшей.

В 2020 году в Санкт-Петербурге были обнаружены останки расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Их нашли в съемной квартире, где музыкант жил с женой Мариной Кохал и маленькой дочерью.

Супруга рэпера, которая через знакомого адвоката сообщила в правоохранительные органы о смерти мужа и расчленении его трупа, заявила, что не убивала Картрайта. По словам женщины, она обнаружила мужа мертвым по возвращении с прогулки и решила, что он скончался от передозировки наркотиков. На допросах Кохал утверждала, что решила расчленить тело рэпера и избавиться от останков, чтобы не пострадала его репутация как музыканта.

Жену Картрайта подозревали в его убийстве с использованием инъекции некого аптечного препарата (предположительно, воздействующего на инсулиновый обмен). СМИ со ссылкой на СКР публиковали сообщения о том, что Кохал якобы узнала об измене мужа и заранее спланировала убийство с последующим расчленением тела и избавлением от останков. Сейчас женщина находится под ограничением определенных действий.