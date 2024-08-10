Из приграничного белгородского села Пороз, которое находится в нескольких километрах от российско-украинской границы, поступает «противоречивая информация» о предполагаемом присутствии там Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, с ситуацией в населенном пункте должны разобраться силовики.

Видео с бойцами ВСУ

Утром 10 августа в украинских телеграм-каналах появился ролик, на котором группа мужчин, одетых в форму бойцов ВСУ, стоит у входа в Порозовский сельский клуб. На кадрах они держат в руках флаги батальона и Грузии. Один из мужчин на видео говорит: «Батальон 252 находится в населенном пункте Пороз».

Телеграм-канал «Военное обозрение» утверждает, что видео было снято в пятницу, 9 августа. Военкор Юрий Котенок написал, что в ролике появляется украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) «численностью до отделения на бронемашине».

«[ДРГ] подскочила в село Пороз Грайворонского городского округа <…>, записала короткое видео с флагами у здания сельского клуба от имени «252 батальона» и быстро удрала на сопредельную территорию. В селфи приняли участие грузинские наемники», — сообщил военкор.

Комментируя снятый в Порозе ролик, телеграм-канал «Война с фейками» написал, что у ВСУ «нет возможности физически брать контроль над российскими городами и селами, поэтому приходится прибегать к виртуальным «захватам» территорий». Авторы канала назвали видео «очередным элементом информационной атаки на аудиторию».

«Небольшие отряды запускают в приграничные поселения, где они делают фото или снимают видеообращения на фоне узнаваемых объектов, а потом резко отступают», — говорится в публикации.

Источники телеграм-канала Baza сообщили, что на фоне появившегося в Сети видео, якобы снятого в Порозе, полиция Белгородской области получила ориентировку на диверсионную группу ВСУ, маскирующуюся под священнослужителей.

Реакция властей

Гладков написал, что «мы все» видели опубликованное в Сети видео, снятое на фоне сельского Дома культуры. В то же время информацию о ситуации в Порозе он назвал «противоречивой», поскольку выехавшие из села жители говорят, что не видели там украинских солдат и «стрельбы не слышали».

«Для того, чтобы точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур. На данный момент в рамках объявленного в регионе режима КТО въезд в село Пороз закрыт», — говорится в сообщении Гладкова.

Белгородский губернатор добавил, что в Порозе могут оставаться около 10 человек. Он выразил надежду на то, что до конца дня ситуация в селе нормализуется.

Кроме того, Гладков сообщил, что встретился с жителями села Дунайка, которое находится в нескольких километрах от Пороза. Глава региона назвал обстановку в населенном пункте «напряженной».

«Конечно, если в Дунайке оперативная обстановка ухудшится — будем вывозить людей. Пока текущее положение дел этого не требует. Но все же обстановка напряженная, поэтому попросил, чтобы детей из села увезли», — отметил Гладков.

Режим контртеррористической операции (КТО) был объявлен в ночь на 10 августа в трех приграничных с Украиной регионах — Белгородской, Курской и Брянской областях. Это произошло на фоне атаки ВСУ на курские приграничные районы, которая продолжается с 6 августа. Региональные власти объяснили введение режима КТО «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».